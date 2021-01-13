Пандемия коронавируса в Амурской области продолжает вносить коррективы в привычную жизнь – вот и традиционные крещенские купания оказались под угрозой. Оно и неудивительно: ежедневно в регионе продолжают выявлять не менее сотни новых случаев заражения, а общее их число уже составило 17 388.В частности, 12 января в управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщили о 119 новых случаях COVID-19. Причем у 90 заболевших он протекает в виде ОРВИ, у двух – бессимптомно, а у целых 27 пациентов – сопровождается пневмонией.Итак, где же могут отменить крещенские купания в Амурской области?БелогорскМэр Белогорска Станислав Мелюков решил выставить вопрос с крещенскими купаниями на голосования. Так поступают не впервые – в прошлом году белогорцы участвовали в аналогичном опросе, тогда «за» проголосовали 68% участников.- В этом году ситуация другая. Чтобы организовать купель в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса (социальная дистанция, не кучковаться и прочие «прелести»), надо сломать голову, как это сделать так, чтобы организатору (администрации) не прилетел штраф за нарушение. И главное - не навредить, - уточнил Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте.Мэр уточнил, что единой рекомендации по области нет, каждый муниципалитет определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации, со стороны церкви никаких просьб по организации купели не поступало. В Белогорске решение примут 13 января по результатам опроса в аккаунте Станислава Мелюкова.СвободныйАдминистрация города президентского внимания решила поступить аналогичным образом. Выразить свое мнение горожан попросили в социальных сетях:- Приближается большой праздник - Крещение. И по традиции в этот день многие окунаются в прорубь. Кто-то это делает по религиозным мотивам, кто-то просто отдает дань традиции, а кто-то идет испытать новые экстремальные ощущения... Уважаемые горожане! Очень важно ваше мнение. Ответьте, пожалуйста, в комментариях на один вопрос: «нужно ли организовывать крещенскую купель на реке Зее?», - спросили свободненцев.Тема вызвала бурное обсуждение. Противники купаний пишут:- Я думаю, что в связи с распространением коронавирусной инфекции крещенские купания и омовения в купелях нужно запретить. Это скопление людей, что может привести к массовому заражению. Если уж взялись конкретно бороться с инфекцией, то нужно отменить все массовые мероприятия! Во многих городах России запретили эти действия! Не стоит оно того, чтобы подвергать население опасности.Сторонники традиции заявляют:- Конечно нужно. А что здесь такого? Я понимаю вирус. Но как он распространяется, на кого действует, на кого нет - ничего не ясно. Говорю по собственному опыту. А экстремальное купание всегда действовало нормально, если трезвым окунаться. Я за купель.Итоги пока не подведены.ТындаВ северной столице Приамурья крещенские купания отменили первыми, еще в конце декабря. Мэр города Марина Михайлова причислила их к массовым мероприятиям:— К сожалению, открытия елки не будет, торжественного празднования Нового года не будет, не будет крещенской купели. Мы минимизируем возможность контактировать людям из разных групп, — заявила Михайлова в еженедельном отчете еще 26 декабря.Она добавила, что вынуждена была отменить все публичные мероприятия, чтобы в Тынде не случилось повторной вспышки в начале следующего года. И напомнила, что все делается для здоровья горожан.По другим амурским городам решение пока не принято, голосования также не организовывались. Следите за новостями, чтобы узнать – откроется ли купель в 2021 году в Благовещенске.