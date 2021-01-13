Амурская область приступает к вакцинации населения. Кампания будет проходить в три этапа по приоритетам, рассказали в правительстве региона. Как пояснила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, амурчане, желающие вакцинироваться от коронавируса, должны обратиться в свою поликлинику, где получат всю необходимую информацию.Строго по очередиВ минздраве Приамурья рассказали о том, кому отдаётся приоритет во время прививочной кампании.В первую очередь прививают медиков, вне зависимости от их места работы (ранее вакцинировали тех, кто работает в поликлиниках, ковидных госпиталях и на «скорых»), социальных работников и людей, которые проживают в социальных учреждениях (например, в домах престарелых).Второй уровень приоритета – это остальное население Амурской области с отдельным вниманием на амурчан, входящих в группу риска (с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями бронхо-легочной системы).Третий приоритет – это молодежь, студенты и призывники.Больше 50 тысяч дозСейчас в области подготовили 15 прививочных пунктов, но их количество будут увеличивать, чтобы вакцину смогли получить все желающие жители Приамурья. Учитывая особые условия хранения и транспортировки вакцины (она должна храниться при температуре -18 градусов), из малых населенных пунктов, где эти условия соблюсти нельзя, будет организован подвоз населения в медучреждения, где они смогут получить прививку.- Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции мы начали еще в сентябре 2020-го года, когда к нам пришли первые 42 дозы для медицинских работников, в декабре мы начали второй этап. За это время нам пришли 2 тысячи доз вакцины, в ближайшее время ждем еще 12 тысяч. Согласно разнарядке Минздрава России за декабрь – февраль мы получим 47 800 доз вакцины, и должны быть еще. Так как стоит задача привить 60% совокупного взрослого населения Амурской области, - пояснила министр Светлана Леонтьева.Укол не для всехВакцина, поступающая в Приамурье, не имеет возрастного «потолка», прививаться можно всем от 18 лет и старше.- Важно, что для того, чтобы получить прививку, сдавать специальные анализы не нужно, в том числе и кровь на наличие антител. Противопоказанием к вакцине является только перенесенное менее чем за 4 недели инфекционное заболевание или обострение хронического заболевания. Тем, кто переболел коронавирусом, вакцину получить можно через месяц после выздоровления, – подчеркнула Светлана Леонтьева.Отдельно она отметила, что бояться вакцины не нужно, она необходима:- Вакцина – это в первую очередь защита вашего здоровья, - подытожила министр.