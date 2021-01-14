В ноябре прошлого года губернатор Приамурья, представители минприроды и общественники обсудили способы улучшения экологии области. В частности, был поднят вопрос - куда выкидывать сотни елей и сосен, которые остаются после новогодних праздников?Прощаемся с елочкойОбщественный совет пообещал проработать эту задачу. И вот праздники прошли.К сожалению, на данный момент никакого конкретного решения о централизованном процессе утилизации сосен и елей не принято. Но мы связались с некоммерческой экологической ассоциацией «РазДельный сбор», чтобы спросить совета: что нужно делать с оставшимися после Нового года атрибутами праздника?Как оказалось, чтобы экологично утилизировать живую елку ее нужно… вывезти в лес! Там елка разложится максимально естественно, как если бы она была обычным упавшим деревом. А вот выкидывать новогоднюю красавицу на свалку - не самый лучший вариант.- На свалке елка будет завалена пластиком и другим мусором. Не будет доступа к кислороду, к бактериям, - пояснила Марина Жилкова, волонтер экологической ассоциации. - Другие хорошие варианты утилизации - отдать дерево кому-нибудь в частном доме, на растопку. Или сделать из него щепки, которые могут пойти на подстилку животным. Но этот вариант сложнее, нужно иметь специальное оборудование, например дробилку.С искусственной елкой ситуация намного серьезнее. На переработку ее не примет ни один завод, ведь такие деревья делают из смеси различных видов пластика и других материалов. Ее можно только выкинуть на свалку, где искусственная ель будет разлагаться несколько сотен лет. Экологи считают, что использовать пластиковую елку нужно минимум десять лет, чтобы «окупить» ее углеродный след.Мишура и елочные шарыА что же делать с другими новогодними украшениями? Мишура и дождик чаще всего создаются из пластика. И, к сожалению, они тоже не подлежат переработке. Яркие нити окрашены, покрыты тонким слоем фольги или блестками. Подобные материалы перерабатывающие заводы не принимают. Этот праздничный декор можно только выкинуть.Такая же неприятная история и с пластиковыми елочными шарами. Стеклянные игрушки принимают на переработку, но редко, ведь они тоже окрашены. Но, по крайней мере, такие украшения быстрее разлагаются и не так сильно отравляют природу.- Ситуация по утилизации праздничных отходов действительно печальная. Но сейчас в продаже можно найти различные игрушки из экологичных материалов - дерева, металла, ткани. Другой вариант - сладкие игрушки. На ветки можно повесить пряники, конфеты и фрукты, - рассказала Марина Жилкова.Новый экологичныйМы спросили у волонтеров совета на будущее - как отметить праздник и при этом максимально не навредить природе?- Самым экологичным выбором будет полный отказ от покупки новогодней ели. Но такое, конечно же, многим не подходит. В целом живое дерево намного полезнее искусственного. Но его нужно покупать на сертифицированном елочном базаре, а потом правильно утилизировать, - рассказали нам в «РазДельном сборе».Помимо этого, вместо дерева в доме можно поставить несколько еловых веточек. Или сделать искусственную елку самому - из веток, фанеры, гирлянды или даже книг!Елочные игрушки тоже можно создать своими руками. Так украшение елки превратится в увлекательное занятие для всей семьи.