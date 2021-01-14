Количество больных новой коронавирусной инфекцией снижается. Об этом говорят не только специалисты Роспотребнадзора, но и сами пациенты. Жительница Благовещенска Ирина, проходящая лечение от COVID-19, рассказала о своём опыте.– Я лежу в больнице до 26 декабря. Попала сюда по самообращению. Была большая загруженность, меня долго не брали в стационар. Потом положили. Было очень много больных, госпиталь был перегружен. Среди пациентов много тяжёлых. Но сейчас ситуация изменилась. После праздников много выписали. Да и поступать стало меньше – мне так кажется, мои наблюдения, – рассказала женщина.Поделилась благовещенка и подробностями своего нахождения в больнице. По ее словам, условия хорошие – медикаментов не жалеют, кормят вкусно, врачи очень внимательные.– Коек много. Условия хорошие. Лекарства есть все, всех капают. Не только от коронавируса таблетки дают, но и от «домашних» болячек. Маски лежат свободно, можно брать. Вода должна выдаваться по полтора литра на сутки. Но если больше возьмёшь – не страшно. Кормят неплохо. Хочу передать благодарность и врачам, и медсёстрам, и медбратьям! Особенно достаётся санитарочкам. Мало того, что убираются целыми днями, еще и за тяжелыми больными ухаживают. Большое им спасибо, – поделилась пациентка.Напомним, по последним данным в Амурской области зарегистрировано 17 503 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 115 случаев.