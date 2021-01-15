Ситуация с коронавирусом в Амурской области на данный момент оценивается как стабильная, однако в будущем планируется ее обострение. Об этом главный санитарный врач региона Ольга Курганова сообщила на заседании областного оперативного штаба.- Мы прекрасно понимаем, что дает такие результаты - было 2 недели каникул, разрыв социального общения и, соответственно, разрыв эпидемиологической цепочки. Сейчас, когда граждане вышли на работу, увеличиваются социальные контакты. В пределах инкубационного периода – до 14 дней – будем прогнозировать увеличение заболевших. Еще момент - в две недели каникул люди меньше обращались за медицинской помощью, и это может искажать истинную картину, - пояснила Ольга Петровна.Если в цифрах, то за истекшую неделю снижение заболеваемости на 77 случаев, в целом за 2-ю неделю зарегистрировано 839 случаев. Рекордно низким оказалось количество контактных– 1 755 человек.Наблюдается изменение структуры заболевших ковидом. Легких форм в виде ОРВИ за две недели стало меньше на 17% - с 631 до 521 случая. Но при этом отмечается рост на 21% внебольничных пневмоний ковидной этиологии.Прогноз на ближайшие две недели остается напряженным, подчеркнула главный санитарный врач области. И призвала к более ответственному ношению масок. Как показали результаты рейдов, которые проводили во время праздников, именно неправильное ношение маски - наиболее типичное нарушение.Руководитель Роспотребнадзора рассказала и о результатах III этапа серомониторинга.- По тем территориям, где проводилось исследование, – Благовещенск, Тында, Белогорск, Свободный, Зея – уровень серопозитивности (т.е. наличия антител) составляет 61%. Он объясняется тем, что как раз III уровень был на пике заболеваемости, который наблюдали в октябре, - проинформировала Ольга Курганова.