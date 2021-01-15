Распространение новой коронавирусной инфекции в Приамурье продолжается, хотя статистика показывает некоторое снижение. В частности, 14 января подтвердили 118 случаев заболевания, а ведь только месяц назад ежедневно выявляли порядка 150 заразившихся в сутки.Всего в Амурской области зарегистрирован 17 621 случай заражения, 15 705 случаев выздоровления – это данные портала стопкоронавирус.рф. Там же сообщается об одной новой смерти от коронавирусной инфекции, первой за долгие недели. Общее число летальных исходов, таким образом, достигло 106 амурчан.В Тынде отмечают, что коронавирус заметно повлиял на демографическую ситуацию. Об этом сообщает Gazeta-bam.ru. В 2020 году в городе умерли 578 человек, а родились всего 390. Высокий уровень смертности при низкой рождаемости сохраняется в Тынде на протяжении уже трех лет. Однако в этом году, по словам мэра Марины Михайловой, на прирост смертей в городе повлияла новая коронавирусная инфекция.Ситуацию также прокомментировал заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук:- По сравнению с 2019 годом в Тынде существенно выросла смертность. Такие данные дает отдел ЗАГС по г. Тынде и Тындинскому району. Можно говорить, что мы находимся в «демографической яме», которая сложилась еще в 90-х годах. Администрация города делает все возможное, чтобы в Тынде оставалась молодежь, но тенденция будет сохраняться.Между тем, по данным Амурстата, количество умерших в январе-октябре прошлого года оказалось не намного больше, чем в 2019 году. Если в 2019 году за этот период умерли 9295 человек, то в 2020-м – 9563. Это на 268 смертей больше.