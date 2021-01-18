Амурская область продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией – получается с попеременным успехом. После постепенного спада заболеваемости, наблюдавшегося в течение всей прошлой недели, число выявляемых ежедневно случаев вновь начало расти. Так, 17 января вирус нашли у 120 человек, общее число зараженных в регионе достигло 17 972 человек.Между тем, в Приамурье активно готовятся к массовой вакцинации. Об этом говорилось на прошедшем в пятницу заседании оперативного штаба по коронавирусу, об этом написал и губернатор Василий Орлов, подводя итоги прошедшей недели:- Готово 18 прививочных пунктов, а будет еще больше (там особые условия транспортировки, хранения вакцины), в поликлиниках началась предварительная запись, - перечислил глава региона. - Скорее всего, не все сразу будет гладко. Но мы постараемся быстро отладить и четко провести кампанию. Уже почти готовы сервисы для электронной записи. Важно – вакцинация – дело добровольное. Никто не может вам насильно поставить прививку. Мое личное мнение – как только мне будет можно (после заболевания должно пройти не менее месяца) – сделаю прививку сразу же.По его мнению, вакцинация – единственное средство уберечься от «противной заразы», да и антител при прививке значительно больше, чем после перенесенного ковида.- На днях ждем 12 тысяч доз вакцины, следующая партия – 33,5 тысяч доз, - добавил Василий Орлов.Подробнее о вакцинации в Амурской области сегодня, 18 января, расскажет на пресс-конференции министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.