В Амурской области дан старт массовой вакцинации против коронавируса. Однако у желающих привиться все еще остается масса вопросов: где будут принимать желающих, как занять очередь, какие есть противопоказания и побочные эффекты. На них сегодня, 18 января, ответила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.Где прививают?Сделать прививку против коронавируса амурчане могут только в поликлиниках, имеющих прикрепленное население. В подведомственных минздраву региона учреждениях уже организованы 18 прививочных пунктов, всего же планируется развернуть минимум 28 по всему Приамурью.- У нас есть населенные пункты, где нет медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения, - это Ерофей Павлович, Февральск, Циолковский. Тут стоит отметить, что медицинские организации других форм собственности, которые находятся на их территории, имеют лицензию для оказания таких услуг. В маленькие населенные пункты, где нет даже фельдшерско-акушерских пунктов, будут организованы выезды в соответствии с графиком, - рассказала Светлана Леонтьева.Как записаться?К утру понедельника уже 500 амурчан записались на вакцинацию. Сделать это можно по телефонам горячих линий, которые размещены на официальных сайтах, в социальных сетях поликлиник, имеющих прикрепленное население, а в ближайшем времени будет открыта электронная запись.- По мере поступления вакцины с гражданами будут связываться, чтобы договориться о точном времени визита и избежать очередей в медучреждениях, - пояснила механизм работы министр.В Благовещенске открыта запись в городской поликлинике №2 по номеру телефона 77-34-17 и в городской поликлинике №4 по номеру телефона 49-00-55.Скольких привьют?Всего в Амурской области планируется привить 60% населения – это примерно 300 тысяч человек. Работа проходит по приоритетам, первыми вакцину получили медицинские и педагогические работники, сотрудники социальной защиты и весь персонал, который работает в обслуживающей сфере – сотрудники многофункциональных центров, общественного транспорта и других подобных организаций. Сейчас речь идет уже обо всем населении Приамурья.- В последнюю очередь будем вакцинировать вахтовиков и студентов, поскольку у молодого населения заболевание протекает в легкой форме, - обратила внимание Светлана Николаевна. - По детям пока никаких рекомендаций нет, мы пока ведем речь о населении от 18 лет и старше. Очень много обращений идет от работодателей, желающих привить сотрудников. Прошу их обращаться не в министерство здравоохранения, а в поликлиники по месту прикрепления предприятия.Некоторые сложности имеются при вакцинировании сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода и космодрома Восточный. На этих объектах работает много иностранных граждан, а сейчас речь ведется о прививочной кампании для граждан Российской Федерации. Решение о вакцинации иностранцев, находящихся на территории страны, будет приниматься уже на федеральном уровне.Прививка безопасна?Светлана Леонтьева рекомендует пройти вакцинацию и доказывает свою уверенность в препарате личным опытом:- Я не переболела ковидом, поэтому вакцинировалась, как остальные медицинские работники. Уже поставила первый компонент, завтра ставлю второй. Как видите, жива-здорова, так что рекомендую всем привиться, - рассказала министр здравоохранения Амурской области.При этом, по ее словам, незначительное повышение температуры – это нормальная реакция на вакцину. У некоторых пациентов она повышается вплоть до 38 градусов, в то время как у других не поднимается вообще; также возможна ломота. Но, тем не менее, грубых реакций ни у кого в Амурской области пока не наблюдалось.И несмотря на то, что прививка против коронавируса – дело исключительно добровольное, в министерстве здравоохранения Приамурья сделать ее все же рекомендуют. Тем более, что в области темпы заболеваемости остаются далеко не самыми низкими и многие люди переносят коронавирус в тяжелой форме.ТОЛЬКО ЦИФРЫ47 800 доз вакцины получит Амурская область с декабря по февраль12 100 доз будет доставлено сегодня, 18 январяДо трех суток занимает доставка препарата в районы