В Амурскую область продолжает поступать вакцина против коронавируса. Самая крупная партия за все время была доставлена 18 января – сразу 12 100 доз. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Василий Орлов.- Препарат без промедления будет распределен по медицинским организациям для проведения масштабной вакцинации населения, - уточнил глава региона.Напомним, все желающие могут записаться на вакцинацию уже сейчас - для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Вакцинация проводится бесплатно, на добровольной основе, всем желающим, начиная с 18-летнего возраста.В минздраве Амурской области настоятельно рекомендуют пойти на этот шаг, так как эпидемиологическая ситуация пока остается напряженной. Сейчас в регионе зарегистрировано 18 095 случаев новой коронавирусной инфекции, и их число растет день ото дня.Кроме того, третий день подряд в Приамурье фиксируют летальные исходы. С 16 по 18 января от новой коронавирусной инфекции скончались 9 человек, по данным портала стопкоронавирус.рф.