До конца января в Амурскую область поступит еще 13 200 доз вакцины, а в феврале ожидается поставка в общей сложности 33 500 доз. Речь идет о препарате «Гам-Ковид-Вак». Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.- Прошу дважды в неделю докладывать о проделанной работе по вакцинации – на оперативном штабе по коронавирусу в пятницу, и по вторникам на заседании Правительства – какая текущая ситуация, кто из глав должен более активно работать, в каких больницах есть отставание, - поручил региональному минздраву губернатор.По информации министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, итого Приамурье уже получило 14 860 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», из них 12 100 доз – накануне. Организованы дополнительные пункты вакцинации.Вакцина уже распределена и есть в поликлиниках №1и №4 города Благовещенска, а также в Белогорской и Свободненской поликлиниках, больницах Тынды, Шимановска, Зеи, Завитинска, Селемджинской, Ивановской, Серышевской, Константиновской, Ромненской. При этом Селемджинская больница 100% вакцинировала первым компонентом. Завтра медорганизации дополучают вакцину.- Прошу обратить внимание – мы отходим от приоритетов - вакцинируем не только медиков, педагогов, соцработников. Дано поручение всем главным врачам отработать с руководителями организаций и учреждений, находящихся на территории региона. Силовики города Благовещенска приписаны к городской клинической больнице – это поликлиника профосмотров. Все остальные прививаются по территориальному принципу, - сообщила Светлана Леонтьева.Василий Орлов, в свою очередь, подчеркнул, что главы районов и городов должны владеть ситуацией:- Каждое утро у вас должна быть информация, сколько конкретно в вашей районной больнице вакцины, сколько в процентном соотношении привито людей первым и вторым компонентом. Там, где будут отклонения, будем подключаться и помогать, - поручил глава Приамурья.