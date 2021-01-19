Врачи Амурской областной клинической больницы борются за жизнь 7-летней благовещенки, пострадавшей в ночном пожаре. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Приамурья.Пожар разгорелся в ночь на 19 января. Огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом на улице Ленина, к прибытию пожарных уже горела квартира на втором этаже и кровля дома по всей площади. Самостоятельно из дома смогли эвакуироваться 15 человек.- Звеньями газодымозащитной службы были спасены три человека, женщина и двое детей, они же пострадавшие. На месте пожара обнаружен погибший, личность устанавливается. Пожарные ликвидировали открытое горение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.Все пострадавшие получают комплексное лечение в специализированном подразделении АОКБ.- Все трое пострадавших находятся в ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы, женщина и девочка 8 лет – в состоянии средней степени тяжести. Второй ребенок, 7 летняя девочка - в реанимации, в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, - рассказали в пресс-службе амурского минздрава.На месте происшествия работают инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперт испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство.Прокуратура Амурской области также инициировала проверку. Предположительной причиной пожара называют аварийную работу электрооборудования.