Он продал в Благовещенске все. За неделю собрал вещи и отправил контейнер в Москву. «Если уже решил, то чего тянуть», - искренне удивляется Олег Шульга, пожалуй, самый известный в регионе врач скорой помощи и борец за права медиков. 15 января забрал трудовую книжку, а уже 17-го на своем микроавтобусе отправился в далекое сложное путешествие через всю страну к новой жизни. Но накануне отъезда успел дать «Комсомолке» эксклюзивное интервью.Об отъезде- На переезд в Москву мы с женой решились где-то перед Новым годом, - рассказывает Олег. - Причем совершенно спонтанно. Обсуждения, конечно, велись, и не один год. Я часто ездил на запад, видел, как там люди живут. У меня старшая дочь живет в Москве. Младшая - в Хабаровске. И месяца за два до нового года сын сообщил нам, что его тоже из Благовещенска переводят в Москву. Мы, получается, здесь одни остаемся. Дети там, внуки там. У меня еще родной брат в Москве живет. Подумали, что нас здесь держит?Первый аргумент - это дети, внуки. Второй - там все-таки более высокий уровень жизни, другой уровень зарплат. Сказать, что давайте будем все альтруистами? Хочется иметь достойный уровень жизни. Не скажу, что я в Благовещенске мало получал, но и вкалывал на полторы ставки. Подумал: мне 50 лет, пора начинать новую жизнь (улыбается)!Об увольнении- Выжили меня или нет? Нельзя сказать однозначно. Проблемы на работе у меня начались после того, как был организован на базе нашей станции скорой помощи независимый профсоюз и я стал его председателем. Помните, в августе 2019-го мы провели митинг «Я/Мы скорая помощь». Нам тогда удалось отстоять наш гараж и водителей. Мы увидели, что в других регионах есть независимые профсоюзы, которые реально защищают права медиков. Связались с ними, запросили документы и создали свою «первичку».Я в политику не лезу, не поддерживаю никакую политическую позицию, я за права врачей. А бороться было за что - нам с 2016 года понизили выплаты за вредность, увеличили количество часов. Очень не понравилось нашему министерству здравоохранения, когда мы отстояли ставки педиатров, когда добились, чтобы водителям выплатили достойные премиальные. Только-только мы начали конструктивно работать с амурским минздравом, и тут началась пандемия…О пандемии- По факту, наше амурское здравоохранение было абсолютно не готово к пандемии. Начали предприниматься какие-то судорожные меры. Весной пошли первые пациенты, потом еще и еще, постепенно это нарастало. Официально все подготавливается, делается, а потом раз - а мы не готовы! Мы не готовы одеться как положено, не знаем, куда везти пациентов, - сюда едем, сюда не едем…Потом начались проблемы с одеждой. Очень сильно возмутило, когда нам сказали: на обычный вызов так поезжайте, а на другие вызовы можете халатик надеть. Потом оказалось, что СИЗов не хватает. Мы говорим - дайте респиратор, нам говорят - вот вам 4 маски хватит на смену.Постепенно это накапливалось. Начали заболевать сотрудники, и мы поняли, что раздеты! Стали требовать специальную одежду, а нам говорят: нет ничего и покупать негде. Пришлось выступить с открытым обращением к губернатору. Вы не представляете, на следующий день приехала проверка минздрава, и в этот же день нам начали завозиться СИЗы!О реакции- Перед самым моим отпуском в сентябре был такой неприятный момент. Была попытка устроить надо мной товарищеский суд. Представляете?! Мы тогда выступили против того, чтобы стирать СИЗы. Видимо, надавили на больную мозоль, и пошла ответная реакция - под видом информационной встречи с министром. Представляете, у нас тут пандемия, ограничения всего-всего, а тут целый министр приезжает по этому поводу. Очень неприятно было на все это смотреть.Что я понял после этого? Не то чтобы бороться бесполезно, бороться надо. Но пока в государстве не произойдет кардинальное изменение структуры управления минздравом, когда перестанут смотреть на статистику, а будут брать во внимание реальное положение дел, только тогда что-то изменится к лучшему. А мы ведь знаем, как надо работать! Мы же советскую школу проходили, я в советском институте учился, академий не оканчивал. Я видел, как это делалось раньше. А сейчас, к сожалению, надо, чтобы картинка красивою была. Такое по всей стране? Да, но в другом регионе хотя бы платить по-другому будут (смеется).О защите прав- Вместо меня на должность председателя нашего профсоюза выбрали моего коллегу. Здесь, в Благовещенске, остается рабочее боевое ядро. Такая активная фаза, когда нужно было огласить проблему, когда я пробивал стенку лбом - она прошла. Сейчас есть члены профсоюза, которые готовят документы, разбираются во всех нюансах. Больше идет рутинная работа - изменения условий труда, коллективный договор и т. п.Наш профсоюз раньше начитывал около 150 человек, это только работники Благовещенской станции скорой помощи. Но начались давления на людей, в том числе с помощью каких-то преференций. В настоящее время у нас порядка 120 человек, некоторые не афишируют, что они в профсоюзе. Минздрав не что чтобы нас боится, он нас опасается. Они же понимают, что у нас не какие-то незаконные требования - наоборот, абсолютно законные.Буду ли я в Москве активно заниматься профсоюзной работой? Не знаю, приеду - осмотрюсь. Из профсоюза я не выхожу в любом случае. Я теперь знаю, как отстаивать свои права. На что смотреть даже при заключении трудового договора. Устал ли бороться? Нет, я так не скажу. Есть порох в пороховницах (смеется)!Что касается работы, то в Москве есть несколько предложений. Одно из них вообще не связано со скорой помощью, но в медицинской сфере в любом случае. Я врач-кардиолог и врач скорой помощи. Если что, в скорую помощь я всегда устроюсь, там дефицит работников тоже есть.О скорой- Наконец-то с ноября изменилась логистика работы скорой помощи. Представьте, как было раньше - скорая берет пациента, везет его на КТ. Стоит, ждет, пока ему сделают КТ и будут результаты, потом везет в приемный покой. Там решается, куда его - либо он остается здесь, либо в инфекционное отделение, либо вообще домой. Вот такими «покатушками» мы занимались. Задержка была 12 и больше часов.Сейчас мы просто доставляем пациента в приемный покой городской больницы. Дальше идет внутрибольничная работа. Все, мы освободились. Едем на следующий вызов. В итоге мы вернулись к «доковидному» нормативу. В пики нагрузок, это обычно вечернее время, ожидание скорой может составлять час, но в обычное время - 15-20 минут.Станция скорой помощи в Благовещенске очень сильная, по профессионалам, по подготовке. У нас раньше была начмедом Людмила Михайловна Кучумова, она сейчас на пенсию ушла, очень заслуженный человек. По факту под ее управлением у нас была лучшая станция на Дальнем Востоке, Мы знаем, как надо работать.О статистике- Число вызовов с подозрением на ковид не изменилось, их столько же, сколько было осенью, не меньше. Инфекционные бригады работают в том же режиме. В сутки заступает от 4 до 6 инфекционных бригад.Сейчас идет плато по ковиду, это да. Почему официально уменьшается количество заболевших? Потому что нет достоверной диагностики. То есть статистика не отражает реальной картины.К сожалению, некоторым пациентам отказывают в проведении ПЦР-теста. Говорят - нет, у вас не похоже, не надо вам тест делать. Доходит до смешного. Приезжаешь в одну семью. Лежит бабушка в тяжеленном состоянии с высокой температурой. У мужа на работе взяли тест, он положительный, в легкой форме переносит, жена - в средней степени тяжести. А бабушка - совсем тяжелая, но мазок у нее не взяли.Я бы официальную цифру заболевших минимум на два умножал. Сейчас праздники прошли и еще всплеск будет. И будет третья волна.О третьей волне- Я убежден, что в марте-апреле будет третья волна коронавируса. Люди расслабятся, опять начнут выходить, контактировать друг с другом. Вылезут недолеченные старые пневмонии. Опять же, как об этом будут говорить - я не знаю. Но волна эта будет не меньше, чем в ноябре-декабре. Это мое сугубо личное убеждение.И вся эта история будет длиться еще год минимум. Я так думаю. Мы еще год будем работать над этим. В меньшей степени, но люди будут болеть. Пока это не уйдет на уровень обычного ОРВИ. Посмотрите, за последние несколько лет гриппа почти не стало, а раньше какие эпидемии гриппа были! Я уверен, что вакцинацией мы грипп практически победили.А прививки? Мы еще сам COVID-19 толком не изучили, потому что проявлений очень много, а как будет прививка действовать - да черт его знает, как она будет действовать. Слишком короткий период наблюдения. При этом в России была сильнейшая в мире эпидемиологическая школа. Скольким странам мы помогли в борьбе с эпидемиями! Дай бог, если вакцинация поможет. Я очень на это надеюсь!