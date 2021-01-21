Эксперимент: Как быстро разжиться деньгами после новогодних затрат

Журналист «Комсомолки», потирая живот денежной жабы, с надеждой смотрит в богатое будущее Фото: Татьяна РЯБОВА

Новый год отпраздновали, подарки подарили, а значит, пора вливаться в прежнюю жизнь. Однако вот проблема после каникул - в кошельке совсем пусто. Наш журналист всеми возможными способами попытался добыть хоть пару сотен, причём порой из самых неожиданных мест.

Из крайности в крайность

Начинаем со старого «дедовского» способа - лезем в карманы старых (и не очень) осенне-весенних курток и пальто. Увы и ах, для меня это стало провалом - в верхней одежде я не нашла ни копейки. К слову, и надеяться было не на что: вот уже несколько лет я предпочитаю использовать безналичный расчет.

Дальше решила поискать мелочь в квартире - авось что найдется. Обнаружила две емкости: в одной лежало много денег, но все они оказались старого образца, а некоторые и вовсе зарубежные. Видимо, кто-то увлекался коллекционированием. В другой баночке обнаружилась самая настоящая мелочь - монетки по одной, пять, десять копеек. Изредка попадались деньги номиналом в полрубля. Решила пересчитать - вышло 132 рубля 21 копейка. Не густо. На пару проездов в автобусе разве что хватит.

Разочаровавшись в реальности, поверила в магию. Нашла в Сети несколько раскладов на финансовое благополучие онлайн. Делать много не надо, достаточно выбрать пару-тройку карт и нажать на кнопку «Толкование». Правда, оно выходит совершенно не по теме… Значение-то карт есть, но почему-то относительно любовных отношений! Может, моя судьба в личном счастье, а не в материальном благополучии?

Подумала, что виртуальные заговоры толку не дадут, и перешла к реальным. Нашла заговор на кошелек. Нужно было встать с ним около окна и произнести заклинание. В последующие две ночи важно оставлять аксессуар на подоконнике.

Как итог: пока я резко не разбогатела. Из «пришедших» ко мне денег оказалась только зарплата. Кто знает, возможно, заклинания долгоиграющие, и все еще впереди?

От слов к делу

Все же вышеописанные действия мало чем помогут: магия - это несерьезно, а в копилках не всегда может лежать приличная сумма. Так что пора искать подработку - какие-никакие, а пара тысяч еще будет.

На сайте объявлений занятость с ежедневной или еженедельной оплатой не особо разнообразна. Я обнаружила всего три:

- Расклейщик объявлений. 400 рублей за 3-4-часовую смену. График работы 5/2. За неделю выходит 2000 рублей.

- Промоутер. 180 рублей/час. Обещают бесплатно поить чаем с печеньем и конфетами. Количество рабочих часов не указано, но если прикинуть, что смена продлится 4 часа, то в день можно заработать 720 рублей. Работа на улице, следовательно, темным зимним вечером я трудиться не смогу. Только выходные, за которые получится выручить 1440 рублей.

- Приходящий работник торгового зала. 80 рублей/час. Работать можно и ночью, и днем. Из обязанностей: выкладка товара, работа на складе магазина, поддержание чистоты. Смена длится 10 часов, то есть за нее я выручу 800 рублей. Совмещать с работой в будни не получится, так что за неделю выйти на такую подработку смогу всего лишь дважды, заработав итого 1600 рублей.

Была еще одна вакансия - «наливщик» в магазин разливных напитков. Работа посменная, в вечернее время (то, что надо!). Платят 120 рублей в час, работать придется до 23.00, еще и домой отвезут (правда, если вы живете в отдаленном районе, то и в списке претендентов отдаляетесь от первого места). Обязанности: разлив напитков в пластиковую тару, консультирование клиентов, поддержание порядка на рабочем месте, замена тяжелых кег (50-70 кг). «Так что, если ваш праздник 8 марта, вам вряд ли подойдет эта работа», - гласило объявление. Все ясно, женщин не берут, вычеркиваем.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Куда пойти работать, чтобы не страдать от безденежья?*

По данным Амурстата, в прошлом году популярностью у амурчан пользовались такие сферы деятельности, как водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений, работа с недвижимым имуществом, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Среднемесячная зарплата амурчан (без соцвыплат) в январе - октябре прошлого года составила 50 546, 70 рубля. В октябре же она возросла до 51 978,10 рубля.

Самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность - 80 236,6 рубля; в области транспортировки и хранения - 65 302 рубля; строительства - 59 875,7 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха - 58 273,3 рубля; добычи полезных ископаемых - 57 343,4 рубля.

Меньше всего зарабатывали сотрудники оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов - 27 715,9 рубля; гостиниц и общественного питания - 27 620,9 рубля; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 27 469 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько в среднем зарабатывали амурчане в 2020-м?*

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 32 228,7 рубля

Растениеводство - 28 957,7 рубля

Животноводство - 32 843,3 рубля

Обрабатывающие производства - 38 067 рублей

Деятельность в области информации и связи - 46 328,6 рубля

Финансовая и страховая деятельность - 54 129,8 рубля

Работа с недвижимым имуществом - 29 787,9 рубля

Административная деятельность и сопутствующие допуслуги - 36 735,3 рубля

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование - 53 483,4 рубля

Образование - 38 095,8 рубля

Здравоохранение и социальные услуги - 51 704,3 рубля

Культура, спорт, организация досуга и развлечений - 40 918,3 рубля

Деятельность библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры - 42 438,6 рубля

Спорт, отдых и развлечения - 34 207,6 рубля

Прочие виды услуг - 36 999,1 рубля

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Верить в магию - неплохо, находить деньги в карманах - тоже хорошо. Но все же безденежье - повод задуматься о том, что пора бы начать копить. Откладывая по тысяче рублей в месяц, к следующему Новому году вы соберете 12 000! Даже этих денег хватит на пару подарков, праздничный стол или «черный» день. А если откладывать больше…

Кстати, вот вам лайфхак. Нужно расчертить табличку от 1 до любого числа и каждый день кидать в накопления любую сумму, соответствующую цифрам. Например, выбираем от 1 до 365 - на год. Сегодня я кладу в копилку 2 рубля (и это окошко вычеркиваю, такую же сумму больше не кладем), завтра - 30, послезавтра - 342…В итоге за год мы сможем собрать 66 795 рублей. Каждодневная сумма незначительна, зато общая какая большая!

* По данным Амурстата за январь - октябрь 2020 года