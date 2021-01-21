И с парашютом прыгнуть, и на гору подняться

Блогеры убеждают – интересные, необычные, прекрасные места кроются по всей Амурской области

Постоянно в разъездах, в поисках интересных и необычных мест, постоянно в процессе съемки. Трэвел-блог - это не только интересное развлечение, но еще и тяжелый труд. Как совмещать путешествия с повседневной работой? С чего начать? Мы поговорили с Ириной и Алексеем, создателями блога Turbo Life.

Из Сибири на Дальний Восток

Ира и Алексей - уроженцы суровой Сибири. Они переехали в Амурскую область из Омска. Сменили место жительства из-за работы. Сначала работали инженерами на строительстве Амурского ГПЗ, потом перебрались в ЗАТО Циолковский. Сейчас они помогают развиваться космодрому Восточному.

Работа эта нелёгкая, отнимает много энергии. Но омичи всегда стараются побольше времени уделять своему главному увлечению - путешествиям.

- Нам всегда нравилось путешествовать. Когда ты едешь в новое место, видишь и узнаешь его впервые, то получаешь просто непередаваемые эмоции. Это ощущение уже не забывается. Постоянно хочется его повторить!

После переезда они часто ездили отдыхать в Китай. Начали снимать короткие ролики о природе и городах, о подробностях путешествий. Хотелось делиться своими впечатлениями, опытом. Так и появился блог TurboLife.

Блогеры стараются всегда находить время для путешествий. Они придерживаются мнения, что те, кто хотят чего-то добиться, всегда найдут способ сделать это.

- Главное - желание и цели. Во время работы на ГПЗ у нас был всего один выходной, и мы всегда тратили его на путешествие, - рассказывает Алексей. - Выезжали пораньше и стремились увидеть как можно больше. Россия и Амурская область в частности могут предложить в плане путешествий намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Алексей и Ирина не только путешествуют, но и оценивают инфраструктуру городов

Где отдыхают блогеры

Алексей любит экстремальный туризм, Ира предпочитает живописные места, которые подойдут для фото в «Инстаграме». При выборе маршрутов для путешествий приходится искать компромисс - поэтому в блоге появляются разнообразные маршруты, интересные каждому зрителю. Например, ребята по веревочной переправе пересекали Волчий обрыв. Алексей прыгал с парашютом, а Ирина отправлялась в конную прогулку и каталась на катере по Нижне-Бурейскому водохранилищу.

Пара всегда путешествует вместе. Они уже бывали на Зейском водохранилище, посещали Тынду.

- Нас просто поразила красота водохранилища. Очень живописные виды. А самое главное - есть проложенные маршруты. Для начинающих туристов и обывателей это очень важно, - рассказывает Ира. - Тында была значимым историческим путешествием. Нас очень интересовало прошлое Байкало-Амурской магистрали. Понравился аэрокосмический музей в Ивановке - там можно отдыхать всем, от мала до велика!

На Новый год Ирина и Алексей устроили себе особенное путешествие - ездили на Байкал, поднимались на Восточные Саяны.

- Это было автопутешествие. Совсем скоро мы запустим серию видео, где в подробностях обо всем расскажем: и о маршрутах, и о затратах. Надеемся, будет полезно и интересно, - поделились блогеры.

За прошедшее время пара успела посетить множество удивительных мест Амурской области. В будущем они хотят съездить в Сковородино, Тындинский район - там блогеры надеются больше узнать о культуре эвенков. Приамурьем они не будут ограничиваться:

- Мы уже были в Биробиджане, нашли, что можно посмотреть, познакомились с культурой. В планах, конечно, весь Дальний Восток! Наши зрители очень зовут нас в Приморье. В принципе, каждый район и область примечательны чем-то своим.

Северная столица Приамурья так и манит наших героев

Откуда начинать путешествие

Что же можно посоветовать начинающим амурским туристам? Вопрос сложный, считают Ирина и Алексей, ведь вокруг так много интересных мест. Если есть возможность - нужно посетить каждый уголок.

- Начать можно с Зейского района. Восхождение на гору Тукурингра, посещение кордона Алгая. Это очень красивые места, видео с ними и сейчас бьют рекорды по просмотрам на нашем канале, - вспоминает Ира. - Очень интересный исторический объект - город Тында. У него богатое прошлое. Лотосовые озера - отдельная красота! Обязательно стоит увидеть и амурскую Шамбалу - базу отдыха в Бурейском районе. Там вас ждут самые «инстаграмные» фото на подвесных мостиках. Можно сказать, уже визитка области!

Если из-за работы, учебы и других сложных обязательств вы не можете позволить себе долгие путешествия, сдаваться тоже не стоит. Специально для этого Ирина и Алексей завели в своем блоге рубрику «Маршрут выходного дня». Там они рассказывают о доступных и интересных местах отдыха.

- В каждом районе есть своя изюминка. Так что, в зависимости от места проживания, амурчане могут отправиться в очень интересные, хоть и короткие, путешествия. Например, совсем рядом с Благовещенском находится село Ивановка. В 15 километрах от него расположен аэрокосмический музей, о котором мы уже говорили ранее. Там можно узнать историю освоения космоса, попробовать настоящую еду космонавтов, сделать фото в кабине самолета. На обратном пути, особенно в летнее время, можно заехать и в саму Ивановку. Понаблюдать за парой лебедей на озере. Вот и получился маршрут выходного дня. Очень простой, но насыщенный и интересный как для взрослых, так и для детей!

Главное - это не относиться к идее путешествия заранее скептически, думать, что ничего интересного увидеть не получится.

- Мы сами путешествуем только на выходных большую часть времени. Хочется популяризовать внутренний туризм, показать, что путешествия - это доступно! - говорит Алексей.

Без сомнений, туризму в Амурской области есть куда развиваться. Чтобы он стал популярным среди населения, в него нужно вкладывать ресурсы - и финансовые, и человеческие.

- Люди должны прокладывать маршруты, вести социальные сети, рассказывать о местах для путешествий. А чтобы эти места хотелось посещать, нужно создать соответствующую инфраструктуру - дороги, сотовую связь, сервис, - советует Ирина. - Чтобы можно было узнать о ценах, например, месте расположения, забронировать маршрут. Иначе те, кто захотят отправиться в путешествие, могут просто не доехать до места. Или там негде будет спать и нечего есть. А из звонков будет доступен только 112 - такое многим отобьет желание.

Авиамузей в Ивановке - отличная идея для путешествия выходного дня

Дорога вперед

У Ирины и Алексея большие планы на будущее. Не только в разнообразии маршрутов для путешествий, но и в развитии блога.

Например, сейчас на YouTube-канале пары выходит рубрика «Честные прогулки». Там они путешествуют по различным городам Амурской области, показывают их инфраструктуру, обсуждают все плюсы и минусы, разговаривают с местными жителями.

- Мы долго жили в Свободном, не понаслышке знали о ситуации в городе. Алексею пришла в голову идея добавить в наш блог немного злободневности, обратить внимание на проблемы и подчеркнуть плюсы маленьких городов, - рассказывает Ирина.

Они уже побывали в Свободном, Зее, Тынде, Белогорске, Шимановске и Благовещенске. На очереди - Райчихинск и космоград Циолковский.

- Не знаем, с чем это связано, но вот в Свободном после видео начали ремонтировать именно те места, о которых мы говорили, - с улыбкой отмечает Алексей. - Люди сами видят и понимают, какие минусы у них в городе есть, ведь мы спрашиваем у прохожих их собственное мнение. Многие зрители смотрят на город со стороны и в комментариях тоже высказываются. Им это нравится, мы получили множество позитивных комментариев.

Также блогеры планируют начать новую рубрику, в которой они будут знакомить подписчиков с селами и деревнями. Ведь в них тоже есть проблемы, которые хочется осветить.

- В целом, мы очень хотим продолжать путешествовать, совершенствоваться, привносить что-то новое и интересное в жизнь наших подписчиков. Обратная связь очень нас мотивирует! Мы рады быть полезными, рады, что помогли открыть новые, неизведанные места. Планируем двигаться вперед, развивать блог и развиваться самостоятельно. А главное - делать интересный, разноплановый и еще более качественный контент.

Заснять красоту - отдельное искусство

КСТАТИ

Ирина и Алексей начали блог в 2020 году, создав YouTube-канал Turbo Life и инстаграм-страницу @turbolife_travel.

К январю 2021 года они собрали около восьми тысяч подписчиков.

Пара надеется, что в будущем они смогут сделать блог своим основным источником дохода и больше времени уделять путешествиям.