Афиша на выходные: Январь - театральный!

Чувствуя настроения публики, Амурский областной театр драмы выбрал для репертуара этой недели сплошные комедии. Фото: amurteatr.ru

Перевалила за середину всего вторая рабочая неделя 2021 года, однако многие благовещенцы уже успели устать - привыкли, небось, отдыхать за время каникул! В такой ситуации на выходных необходимо отдохнуть с максимальной отдачей, чтобы и от работы отвлечься, и приятных воспоминаний набраться. И ничто, пожалуй, не подходит для таких целей лучше хорошего спектакля.

Лечим усталость смехом

В Амурском областном театре драмы чувствуют настроение публики и предлагают к просмотру на этой неделе исключительно веселые постановки, проверенные временем и сотнями зрителей.

В пятницу, 22 января, в 18.30 на сцене театра покажут «Любовь и голуби» (12+) - знаменитую лирическую комедию в двух действиях. Сюжет амурчанам знаком по легендарному фильму, однако взглянуть на историю в исполнении наших актеров будет не менее любопытно. Тем более что и исполнители как на подбор: роль Васи Кузякина исполнит опытный Юрий Егоров, Нади - великолепная Ольга Зорина, Раисы Захаровны - заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева и харизматичная Марина Щекина.

В пятницу, 23 января, в 18.00 зрителей зовут на детективный, но от того не менее веселый спектакль «Смешные деньги» (16+). За два действия нам расскажут историю очаровательного Генри Перкинса, который по ошибке берет чужой чемоданчик, просто набитый деньгами. Удивительное стечение обстоятельств приводит к не менее удивительным последствиям - от попытки податься в бега до столкновения с загадочным азиатом.

В субботу, 24 января, в 18.00 амурчан ожидает еще один детектив с ноткой комедии - «Дура» (16+). Здесь в центре действия окажутся жаждущий повышения парижский следователь Севинье и наивно-невинная горничная Жозефа. Девушку обвиняют в убийстве, все доказательства подтверждают ее вину, однако интуиция полицейского кричит об обратном. И вопреки своим же амбициозным планам, Севинье начинает искать другого подозреваемого.

Вспоминаем чудесное детство

Смех, конечно, прекрасный способ позабыть о тяжелых буднях. Однако, возможно, еще лучше на часок впасть в детство и посмотреть добрую волшебную сказку вместе со своими детьми. Благовещенцы могут выбирать из нескольких вариантов - детские спектакли на этой неделе запланированы и в драматическом театре, и в театре кукол.

Так, Амурский областной театр кукол все выходные будет показывать добрую историю «Лисичка-сестричка» (0+). Этот спектакль включает несколько русских народных сказок, в которых главным действующим лицом является лиса. Причем не всегда она предстает в амплуа эдакой хитрюги, нет - Лисичка-сестричка еще и деятельная, энергичная, неунывающая. И она научит быть такими же юных зрителей, которые придут на постановку 23 января в 12.00 или 24 января в 11.00 и 13.00.

Амурский областной театр драмы тоже не забывает о маленьких благовещенцах - здесь 24 января в 12.00 ребят познакомят с «Щелкунчиком» (0+). Красивая сказка на целый час погрузит в другой, чудесный мир и расскажет о том, как важно держаться друзей, помнить о взаимовыручке и смело отстаивать то, во что веришь. Иногда такие уроки и взрослым полезны, а уж детям - тем более.

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Амурчан зовут в «Уголок земли эвенкийской»

Выставка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока открыта до 24 января

Совершенно в особенный мир погружает гостей выставка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Уголок земли эвенкийской» (0+), которая работает в Амурском областном Доме народного творчества (АОДНТ). Экспозиция знакомит с аутентичным миром «оленных людей» - эвенков, и проводниками в этом интересном путешествии станут 25 мастеров декоративно-прикладного искусства Амурской области из Зейского, Селемджинского и Тындинского районов, а также Якутии.

- Изучая экспонаты, можно составить целое повествование о жизни эвенков, - говорят в АОДНТ. - Узнать, какие снежные очки надевают якутские оленеводы в марте, чтобы уберечь глаза от яркого солнца, чем различаются грузовые и ездовые нарты, как выглядит седло для верховой езды, вьючная сумка, курительная трубка и мешочек для табака.

На выставке можно внимательно рассмотреть орнамент и материалы, из которых изготовлены предметы одежды и обувь. Полюбоваться украшениями, традиционной вышивкой из волоса оленя, ниток мулине и бисера. Сравнить форму и размер ковриков - кумаланов. Увидеть изделия из рыбьей кожи - недавнее открытие амурских эвенков, перенимающих опыт у хабаровских эвенов и эвенков, живущих на берегу Охотского моря. Рассмотреть инструменты, которые воспроизводят звуки природы и животного мира, и сценические бубны, под которые выступают артисты народного ансамбля северного танца «Дюгэлдын» из Приамурья.

- Есть на выставке и ритуальные предметы. Уменьшенная копия ворот - чичивкан - важный атрибут для совершения обрядов, проходя через которые эвенки загадывают желание. Ритуальный столбик - сэвэк мо, символизирующий три мира с их обитателями - Верхний, Средний и Нижний, - перечисляют организаторы.

Выставка работает до конца недели, вход на нее свободный - нужно только соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, посмотреть выставку можно из дома в аккаунтах Дома народного творчества в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и YouTube.

Амурский областной Дом народного творчества

ул. Ленина, 167

8 (4162) 77-78-18

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Искусство на абрикосовых косточках

Необычная экспозиция открылась на прошедшей неделе в Доме ремесел Благовещенска. Свою первую персональную выставку организовал Юрий Гудков, вырезающий свои работы на различных материалах, в том числе - на абрикосовых косточках.

Вот такие чудеса создает амурский мастер. Фото: Управление культуры Благовещенска

Мастер создает работы по сюжетам народных сказок, композиции из природного материала, скульптуры зверей - все они завораживают красотой и изяществом линий. Однако их автор будто сомневается в своем мастерстве, в названии выставки задаваясь вопросом: «Я мастер?»

Ответ на этот вопрос предстоит дать посетителям экспозиции. Она будет работать до 30 января 2021 года,

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

8 (4162) 44-00-03

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