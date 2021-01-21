Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 января 2021: Три новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области

Заболевание на территории Приамурье никак не желает униматься. Фото: pixabay.com

В Амурской области, по данным на 21 января 2021 года, зарегистрировано 18 346 фактов заражения коронавирусом. По данным стопкоронавирус.рф, выздоровели 16 423 человека, скончался – 121. И смертность растет.

Новые летальные случаи с 16 января ежедневно фиксируются в статистике. За пять дней скончались 15 человек, по трое каждый день. С чем это связано, официальные источники не уточняют.

Непростая ситуация складывается и у наших китайских соседей. В провинции Хэйлунцзян, по информации на 20 января, число заболевших увеличилось на 46 новых случаев. Общее количество фактов заражения составило 502.

Между тем, в Приамурье стартовала массовая вакцинация против COVID-19. За то, чтобы сделать прививку, публично выступают врачи, политики, актёры. Вакцинацию уже прошли мэр Шимановска, министр здравоохранения области, начальник управления государственной гражданской службы региона. Намерение сделать прививку также выразили губернатор Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Записаться на прививку амурчане могут в поликлинике, к которой прикреплены. Сделать это можно по номерам телефонов, которые опубликованы на сайте либо в инстаграм-аккаунте каждого медицинского учреждения. Кроме того, открылась электронная регистрация через сервис регистратура28.рф

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