Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 января 2021: Прививку от ковида сделали благовещенцу на дому

Статистика никак не желает идти на спад. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается напряженная борьба против новой коронавирусной инфекции – с попеременным успехом. С одной стороны, на портале стопкоронавирус.рф сообщают о выздоровлении не менее ста человек ежесуточно. С другой стороны, после долгого перерыва в регионе вновь начали фиксировать летальные исходы.

На сегодня в Приамурье подтверждено 18 468 случаев COVID-19, из них 122 выявили 21 января. Выздоровел 16 551пациент, за последние сутки – 128. Наконец, коронавирус унёс жизни 124 амурчан, три новые смерти подтвердили буквально вчера (вот уже шесть дней кряду стопкоронавирус.рф сообщает о новых летальных исходах – по три ежедневно).

На фоне сложной эпидемиологической ситуации различные организации и публичные личности призывают жителей области вакцинироваться против коронавируса. Некоторые амурчане охотно идут на это безо всяких уговоров. Так, один благовещенец обратился к амурскому депутату с просьбой поставить ему прививку на дому.

- Мужчина пожаловался на то, что из-за нескольких серьезных хронических заболеваний очень опасается подхватить коронавирус. Но по этой же причине не имеет возможности посетить поликлинику, чтобы поставить прививку. Хотя считает ее лучшим для себя выходом. Вопрос удалось решить на следующий же день: к заявителю медучреждение по месту жительства направило выездную бригаду, вакцинация проведена на дому, - рассказал председатель комитета Заксобрания Приамурья по соцвопросам Андрей Рудь.

Прививка на дому – скорее исключение из правил. Большинство амурчан могут вакцинироваться в поликлиниках, к которым прикреплены. В Благовещенске запись открыта в каждой, кроме Городской поликлиники №3.