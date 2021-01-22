Взгляд изнутри: Как делают прививки против COVID-19 в четвертой поликлинике Благовещенска

Благовещенская поликлиника №4 – в лидерах по иммунизации. Фото: amurobl.ru

Благовещенская поликлиника №4 – в лидерах по иммунизации, она одна из первых начала делать прививки от ковида в регионе. Представители амурского правительства и минздрава проверили, как проходит там вакцинация.

Шаг за шагом

Записаться на вакцинацию пациенты могут на портале госуслуг, по телефону регистратуры поликлиники или в самом медицинском учреждении через инфомат. При этом человек получает талончик на определённое время – это должно помочь избавиться от очередей, опасных в условиях пандемии.

В холле перед допрививочным кабинетом пациент заполняет анкету, там же делается ксерокопия его документов. После этого желающий пройти вакцинацию посещает допрививочный кабинет, где его осматривает терапевт. Врач измеряет давление, сатурацию, температуру тела, берёт согласие на вакцинацию.

- Далее пациент проходит в прививочный кабинет, где ему непосредственно проводят саму иммунизацию. Его данные сразу заносятся в федеральный регистр. И человек получает сертификат и памятку о том, что нужно делать после вакцинации, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Работу поликлиники оценили высоко. Фото: amurobl.ru

Условия для вакцины

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) находится в ларях, в которые помещается порядка 10 тысяч доз. Дозы идут во флаконе по 5 мл. Этого количества хватает на пять человек, поэтому на прививку приглашают сразу по пять пациентов.

- Лари есть во всех медорганизациях, которые уполномочены проводить вакцинацию против COVID-19. Сформированы графики выездов на предприятия. Уже 650 человек в ожидании вакцины. Следующая партия – 13100 доз - поступит на следующей неделе. Сразу медработники пойдут в организации, - сообщила министр здравоохранения.

Заместитель главврача четвертой поликлиники по медицинской части Инга Недид рассказала, что первую партию учреждение получило в декабре – это были всего 95 доз для медработников высокой группы риска, которые работают в инфекционных госпиталях.

- В дальнейшем мы получили ещё 100 доз для того, чтобы провести вакцинацию соцработников и педагогов. С 18 января началась массовая иммунизация населения. На сегодня все полученные 900 доз уже расписаны, их закончат колоть во вторник. Сейчас ведётся запись в «лист ожидания», - объяснила она. - Если человек хочет привиться, необходимо обратиться в электронную регистратуру или регистратуру поликлиники, человека поставят в лист ожидания. По мере поступления вакцины людей будут обзванивать и приглашать на вакцинацию.

Уже подходят на вторую вакцинацию те, кто получил первый компонент вакцины в декабре. Сейчас в поликлинике работает одна прививочная бригада в две смены. При необходимости будут работать четыре прививочных бригады плюс одна выездная.

Амурчан прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Фото: amurobl.ru

Состояние здоровья

Главный врач поликлиники Елена Девяткина упомянула, что все пациенты хорошо переносят вакцинацию, осложнений нет.

- Конечно, перестраховываемся, наблюдаем пациентов полчаса после прививки. Кому то звоним и после прививки. Есть категория лиц, которые нуждаются в динамическом наблюдении, - пояснила она. - Сразу записываем пациента на второй этап вакцинации: когда явиться, во сколько, чтобы максимально уменьшить время нахождения в поликлинике.

Помогают сотрудникам поликлиники волонтёры и студенты-медики, которые проходят практику.

- Наша задача – вместе с пациентом заполнить анкету. После он проходит к врачу, который по информации в анкете составляет анамнез и делает заключение, можно человеку вакцинироваться или нет. После вакцинации в течение 30 минут пациент сидит в холле под нашим наблюдением. Пока ни разу ничего плохого не было, - рассказал студент 1-го курса АГМА Александр Якимов.

В прививочный кабинет допускают только при отсутствии показаний. Фото: amurobl.ru

ЦИФРА

Регион в феврале получит 47 800 доз вакцины. Всего до конца года необходимо привить 316 тысяч совокупного взрослого населения области.