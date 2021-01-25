Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 января 2021: От COVID-19 умер еще один амурчанин

Системы здравоохранения области работают едва ли не на износ. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурской области к утру 25 января зафиксировано 18 813 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 16 941 завершился выздоровлением, а 131 – привел к летальному исходу. Такая статистика приводится на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Только за 24 января заразились 115 амурчан. Ещё 132 выздоровели, один пациент, к сожалению, скончался. Напомним, ранее в течение восьми дней ежедневно фиксировались по три новых летальных исхода именно в Амурской области.

Так выглядит статистика на сайте стопкоронавирус.рф

В граничащей с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено 80 новых фактов заражения COVID-19. По информации Комитета по гигиене и здравоохранению на 24 января, накануне медики подтвердили 29 новых активных случаев заболевания и 51 бессимптомный случай. Ни один из них не был выявлен в Хэйхэ, уточняется портал Biang.ru.

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