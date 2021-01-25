Локальный режим ЧС ввели из-за разлива Бурхановки в Благовещенске

Река начала выходить из берегов на прошлой неделе. Фото: прокуратура Амурской области

Вода из реки Бурхановки начала подтапливать территорию многоквартирных домов. Из-за угрозы захода воды в жилые дома на улице Свободной, в Благовещенске установили режим ЧС локального характера. Он действует в границах улиц Комсомольская – Пролетарская – Свободная – Забурхановская.

Проверку после публикаций в СМИ инициировала прокуратура Благовещенска. Прокурор города лично выехал на место разлива реки, осмотрел подтопленные территории.

- Несмотря на установленный 22 января факт подтопления жилых домов разливающейся рекой Бурхановкой, администрация города длительное время меры по установлению причин разлива реки и ликвидации последствии чрезвычайной ситуации не принимала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области. - В частности, не была своевременно организована и проведена откачка воды с территории жилого сектора в районе реки Бурхановка. По результатам проверки прокурор города Благовещенска внес представление мэру.

После проверки прокуратуры администрация города выполнила откачку воды, установила причины разлива реки Бурхановка, приступила к их ликвидации, сообщили в ведомстве.

В свою очередь, мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что ситуацию с Бурхановкой в администрации отслеживали с прошлой недели:

- Как только появилась информация, сразу выставили метки уровня воды. Одновременно ресурсники искали место порыва на водоводе. В пятницу, когда вода начала прибывать, оперативно приняли решение о введение локального режима ЧС.

Специалисты проверяют три возможные причины разлива реки. Во-первых, возможен порыв водовода по улице Василенко. Во-вторых, возможен порыв водовода по улице Институтской. В-третьих, возможен выход грунтовых вод, связанный с понижением температур. Точную причину назовут, самое позднее, в первой половине дня 26 января.