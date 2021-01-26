Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 января 2021: За неделю заразились 847 амурчан

В регионе продолжается вакцинация. Фото: amurobl.ru

Новая коронавирусная инфекция никак не хочет оставить амурчан в покое. Только за прошлую неделю, с 18 по 24 января, ковид выявили у 847 амурчан. Большинство пациентов – предсказуемо из Благовещенска, здесь заразились 227 человек. Второе место в печальной статистике занимает Свободный и 77 случаев за неделю, третий по количеству фактов заражения – Магдагачинский район, где зафиксировали 61 новый случай.

При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 70% новых пациентов заболевание протекает в форме ОРВИ. Ещё 28%, к сожалению, страдают от пневмонии. И только у 2% новых заболевших зафиксирована бессимптомная форма коронавируса.

Также статистика говорит о том, что болеют преимущественно амурчане 30-49 лет – на эту возрастную группу приходится 56% пациентов, у которых ковид нашли на прошлой неделе. Ещё 22% относится к группе от 50 до 64 лет, 10% - старше 65 лет, 5% - от 18 до 29 лет.

Под медицинским наблюдения находятся 2 803 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.

ЦИФРА

Где заразились за неделю?*

г. Благовещенск – 227 случаев;

г. Свободный – 77 случаев;

Магдагачинский район – 61 случай;

Селемджинский район – 56 случаев;

Тамбовский район – 44 случая;

г. Райчихинск – 40 случаев;

Бурейский район – 36 случаев;

Сковородинский район – 32 случая;

г. Зея – 28 случаев;

Ивановский район – 25 случаев;

Мазановский район – 23 случая;

Архаринский район – 22 случая;

г. Тында – 21 случай;

Серышевский район – 20 случаев;

Благовещенский район – 19 случаев;

Свободненский район – 18 случаев;

Константиновский район – 17 случаев;

Михайловский район – 17 случаев;

Зейский район – 16 случаев;

Октябрьский район – 15 случаев;

г. Белогорск – 12 случаев;

Завитинский район – 6 случаев;

Тындинский район – 5 случаев;

Ромненский район – 4 случая;

г. Шимановск – 3 случая;

Шимановский район – 2 случая;

Белогорский район – 1 случай.

* По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области