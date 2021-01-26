25 человек содержатся под стражей после погромов на газоперерабатывающем заводе в Приамурье

Так выглядел АГПЗ в ход строительства. Фото: wikimedia.org

Дело по бунту рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) находится в стадии завершения. Сейчас согласовывают механизм передачи материалов в суд.

- Наиболее активные участники беспорядков, 25 человек, содержатся под стражей. Дело осложнено значительным числом участников событий, значительным объемом следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. В ближайшее время дело будет направляться в суд. Механизм направления в суд сейчас согласовывается, даже суду будет тяжело рассматривать такой объем участников, учитывая, что основная их масса - это лица иной национальности, соответственно требуется найти переводчиков, защитников и так далее, - пояснили на пресс-конференции сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области.

Весь ущерб, который нанесли взбунтовавшиеся рабочие, организация-работодатель возместила добровольно. Сумма ущерба около 50 миллионов рублей, на каждого пострадавшего - от трех до 30 миллионов.

Напомним, что бунт на амурском ГПЗ произошёл 13 июля 2020 года. Рабочие остались недовольны снижением зарплаты и устроили погром.

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