Несколько уголовных дел по жалобам на качество лечения от COVID-19 возбудили в Приамурье

По официальной статистике, в регионе зарегистрированы 134 смерти от коронавируса. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурской области родственники умерших от коронавируса пациентов обратились к следователям. Они пожаловались на качество медицинской помощи. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказал руководитель управления Следственного комитета по Амурской области Станислав Белянский.

- Есть обращения граждан, которые просят проверить, в полной ли мере оказана медицинская помощь их заболевшим родственникам, - сообщил Станислав Юрьевич. - Было возбуждено три уголовных дела, в рамках которых назначены экспертизы качества оказания врачебной помощи. Но надо понимать, что стандарты оказания медицинской помощи в процессе пандемии менялись неоднократно, Минздрав издавал новые стандарты. То есть эти экспертизы - непростые сами по себе.

Оценку действиям медработников дадут по результатам этих экспертиз. Самим медикам никаких обвинений на данный момент не предъявлено. Выводы будут сделаны по результатам расследования.

Напомним, на данный момент в Амурской области зарегистрирован 19 031 случай заражения COVID-19, известно о смерти 134 пациентов.