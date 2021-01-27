Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 января 2021: Количество смертей от COVID-19 продолжает расти

Обе вакцины, применяемые в Приамурье, двухкомпонентные. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области одиннадцать дней подряд растет количество смертей от новой коронавирусной инфекции. На данный момент в официальной статистике на сайте стопкоронавирус.рф указано 135 летальных исходов. Накануне, 26 января, скончался один человек.

Вместе с тем, число ежедневно выявляемых случаев ковида в области постепенно снижается. Во вторник, 26 января, вирус нашли у 107 человек, общее число случаев заражения достигло 19 031. Выздоровели, по данным стопкоронавирус.рф, 17 211 амурских пациентов.

Продолжается в регионе и вакцинация населения против COVID-19. По всей территории Приамурья созданы 28 пунктом в медицинских организациях, подведомственных минздраву региона. Всего планируется открыть 156 таких пунктов. Помимо этого, работают 44 выездные прививочные бригады – всего таких бригад 90.

В сумме область уже получила 14 860 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (она же – «Спутник V») и тысяч доз «ЭпиВакКороны». Ещё 13 200 доз «Спутника V» доставят в Приамурье до конца января, 33 500 – в феврале.

- Запись на вакцинацию производится на трех ресурсах. Через личный кабинет портала «Регистратура 28» записались 297 человек, через федеральную электронную регистратуру «Государственные услуги» - 165 человек. 3451 человек воспользовался телефонами «горячей линии» в медицинских организациях, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

По данным на 26 января, уже 8 229 человек сделали прививку первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак», ещё 500 человек вакцинировались первым компонентом «ЭпиВакКороны». Вакцинация продолжается.