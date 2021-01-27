Как прийти в форму после Нового года?

Даже самое красное, наливное яблочко манит порой не так сильно, как вредные сладости Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Новогодние праздники всегда означают подарки, отдых, роскошный стол, бесконечное количество вкусной еды и… бесконечное количество калорий. И вот выходные закончились. Вы обнаружили, что любимые джинсы стали подозрительно тесными в талии. Что же делать?

На зарядку!

Главный секрет похудения - создание дефицита калорий. То есть тратить нужно больше энергии, чем потребляешь. Для этого необходимо повысить свой уровень активности.

- Если вы просто хотите сбросить пару лишних килограммов, то для этого подойдут любые тренировки. Пробежка, занятия в бассейне, зарядка по утрам, легкое кардио вечером. Для эффективности хватит даже пары занятий в неделю, - рассказал один из благовещенских тренеров Дмитрий Дудин. - Такой фитнес подойдет абсолютно всем - и мужчинам, и женщинам, и молодым, и в возрасте. Главное - поднять уровень нагрузки.

Но лучше сразу запомнить: та самая «парочка лишних килограммов» может оставаться на теле месяцами. Скорее всего, они служат жировым запасом тела, который ему необходим для здорового функционирования. Поэтому организм будет сильно за них цепляться. И именно поэтому так много людей разочаровывается, не замечая мгновенного результата.

А вот если вы хотите качественно улучшить свое тело, накачать мышцы или улучшить рельеф, понадобится помощь тренера, который подберет для вас индивидуальный режим занятий.

Качество, а не количество

Помощь специалиста часто бывает необходима. Ведь у многих людей нет знаний о том, как работает их организм. В этом кроется другая причина отсутствия результата после занятий спортом. Например, забавный факт: при физической нагрузке тело человека может использовать энергию жиров, а может - энергию мышц.

- В повседневной жизни, когда мы ходим по лестнице или поднимаем какие-то предметы, организм использует энергию жиров, сжигает их. А при спортивных тренировках он начинает использовать гликоген - энергию мышц, - объяснил Дмитрий Дудин. - Поэтому бывает такое, что человек начинает заниматься спортом, но даже после большого промежутка времени не видит разницы. Все потому, что его жир никуда, собственно, и не уходит. Мышцы, без сомнений, укрепляются, но как их увидеть под серьезной прослойкой?

Что же тогда делать? Специалисты считают - не стоит резко нагружать ваше тело. Если просто решить в один день: «сейчас перестану есть после шести и буду заниматься спортом», то организм окажется в большом стрессе. Для него такая смена режима станет кризисом. И в следующий раз, когда вы позволите себе поесть жареной картошечки, ваше тело начнет откладывать жировые запасы, чтобы подготовиться к следующему «черному дню».

Лучше будет начать с «бытового кардио» - пройтись пешком вместо поездки на автобусе, выйти из лифта и подняться по лестнице. А потом уже постепенно увеличивать количество физических нагрузок.

- Начинать следует постепенно. Например, съедать не три конфеты в день, а две. Затем и вовсе одну. А когда ваш организм привыкнет - заменить конфету на яблоко, - советует тренер.

И правильно, и вкусно

Но неужели нельзя обойтись без отказа от конфет? Вот сюрприз - оказывается, не обязательно лишать себя сладкого для похудения.

- Причин набора веса может быть очень много. И не всегда это переедание или увлечение «вредной» пищей, - рассказала врач-диетолог Светлана Белова. - Килограммы могут вырасти из-за наследственной предрасположенности, проблем с нервной или эндокринной системой, стресса.

Например, бессонница - неприятное явление, с которым многие сталкивались. Но многие ли знают, что из-за бессонницы люди начинают чаще есть и набирают вес? Другие неочевидные причины - нарушения гормонального фона, длительный прием некоторых лекарств. Часто лишний вес появляется из-за психологических проблем. Некоторые люди привыкают заедать свои проблемы или, наоборот, награждать себя за что-то хорошее сытным обедом. А остановиться потом не могут.

Поэтому опытные диетологи сначала проводят консультации и определяют, в чем же заключается сущность проблемы, причина такого состояния их клиента. И только потом переходят к питанию.

Что съесть, чтобы похудеть?

Как оказалось, не существует списка запретных продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть. Конечно, специалисты рекомендуют ограничить употребление высококалорийной пищи, жирного. Лучше реже пить чай с тортиком, обедать фастфудом и газировкой. Но главное - соблюдать баланс.

- Даже если съесть много полезной морковки, можно нанести вред организму. Поэтому обычно мы рекомендуем уменьшить количество определенных продуктов, побольше есть свежие овощи, злаки, - пояснила диетолог.

К тому же в диетах работает тот же принцип, что и в спорте - не стоит начинать резко и с серьезных мер. Если вы вдруг решите есть только зелень и воду, то потеряете мышечную ткань. Это будет нездоровая худоба.

Сейчас все больше людей понимают, что похудение - это медленный, постепенный процесс. Экстремальные голодовки заменяются правильным питанием и занятиями спортом. А врачи и вовсе считают, что в неделю человек должен терять не более 500 грамм веса. Эта цифра не всем доступна, но она наиболее оптимальная.

Какая же диета считается самой действенной? Светлана Белова отвечает: средиземноморская.

Данная диета - это скорее набор привычек, которые помогают соблюдать здоровый образ жизни. По средиземноморской модели питания в пищу употребляются сложные углеводы - продукты из цельнозерновой крупы, злаки. Повышается доля свежих овощей, бобов, фруктов. На тарелке должно быть меньше животного мяса и яиц и побольше рыбы и птицы. Масло можно заменить оливковым, крепкий алкоголь - парой бокалов вина.

- Но мы можем рекомендовать эту диету только после консультации с врачом. И в целом, перед тем как решить сбросить вес, нужно хорошо проверить свое здоровье - сдать анализы, пройти обследование. И в процессе тоже необходимо следить за своим самочувствием, - напомнила Светлана Белова.

Остается главный вопрос. Как же закрепить результат? Тут секрет прост. И физические нагрузки, и правильное питание должны войти в вашу жизнь, стать частью постоянного режима. Тогда фигура будет радовать глаз, а вы будете чувствовать себя просто отлично!