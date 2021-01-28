И лампа не горит, и лед не убирают… - «Комсомолка» отвечает на вопросы читателей

Скользкие тротуары - одна из проблем Благовещенска Фото: Татьяна РЯБОВА

«Сплошной каток»

Екатерина В., домохозяйка:

Живем по Зейской, 246-а. Въезд во двор - сплошной каток. «Управляйка» отвечает, что это уже не придомовая территория, так что они помочь не могут. Что делать?

В администрации областной столицы рассказали, что придомовой считается территория, которая находится в границах сформированного под многоквартирный дом земельного участка. Проверить это можно на Публичной кадастровой карте, она находится в свободном доступе. Въезды во дворы, проезды, тротуары и прочие элементы вокруг дома действительно могут в нее не входить.

Все, что относится к придомовой территории, обслуживает управляющая компания. А въездами и тротуарами, которые в придомовую территорию не сходят, занимается «Городской сервисно-торговый комплекс».

Если во дворе не убирают лед, первым делом нужно посмотреть, входит ли данный участок в границы сформированного земельного участка. Если да, следует обращаться в управляющую компанию. Если же территория не придомовая, заявление стоит направить в управление ЖКХ города.

В ямку - бух!

Валентина, автомобилистка:

- По улице Гражданской, что рядом с ТРЦ «Перекресток», ужасная дорога. Одни ямы да кочки, постоянно приходится петлять, чтобы не испортить автомобиль. Когда планируется ремонт?

Мэр Благовещенска Олег Имамеев:

- Ремонт дороги по улице Гражданской в этом году не планируется. Однако она стоит в планах до 2024 года – к тому времени ремонт будет произведен.

Кто выключил свет?

Анастасия Анатольевна, благовещенка:

– Все лето на улице Ленина устанавливали новые фонари. А сейчас они горят через раз. Особенно от улицы Калинина в сторону ДВОКУ – темень жуткая! Особенно зимой. Идешь утром на остановку и даже не видишь, какой автобус приезжает. А детям как? Уже месяц в темноте ходим. На Ленина-Шимановского тоже света нет!

Первый заместитель генерального директора МКП «ГСТК», Алексей Хорошевский:

– Да, информация соответствует действительности. Фонари не горели. Причина заключалась в том, что на указанном участке из-за реконструкции улицы Калинина были повреждены сети уличного освещения. В конце декабря 2020 года подрядчик провел ремонт. Освещение по улице Ленина в сторонку ДВОКУ было восстановлено. Также сообщаем, что на улице Шимановского повреждение сетей не было обнаружено.

Темно нашим горожанам, однако! Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

«Дышать невозможно»

Сергей Д., студент:

- Кочегарки в районе Новотроицкого шоссе и улицы Кольцевой топят непонятно чем. Дышать невозможно, смрад стоит неимоверный не только на КПП, но и в микрорайоне. От этого смога очень сильно ухудшается самочувствие. Чьи это кочегарки? Есть ли у них лицензия на выбросы в таком виде?

Администрация Благовещенска:

- Указанная котельная является ведомственной, в реестре муниципального образования города Благовещенска не числится, информация о ее собственнике отсутствует. Администрацией города Благовещенска в адрес министерства природных ресурсов направлено обращение о принятии мер к собственнику котельной, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

Министерство природных ресурсов:

- В ходе предварительной проверки фактов специалисты министерства природных ресурсов Амурской области выехали в район пресечения Новотроицкого шоссе с ул. Кольцевой и осмотрели земельные участки, на которых располагаются котельные. Зафиксировано, что из труб нескольких котельных периодически выходил дым черного цвета.

В целях всестороннего рассмотрения обращения, а также установления собственников земельных участков, на которых располагаются котельные, министерством направлен запрос в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области. После ответа на запрос к собственникам будут приняты меры. Рассмотрение обращения продлено.

Решение за собственником

Анатолий, благовещенец:

- Знакомые рассказали, что от их дома отказалась управляющая компания. Как им теперь найти новую УК? Можно ли каким-то образом обязать ее принять дом?

Государственная жилищная инспекция Амурской области:

Обязанность выбора способа управления лежит на собственниках многоквартирных домов. Они могут выбрать – управлять домом самим или отдать дом под управление УК. Также общим собранием в любой момент способ управления можно изменить.

Для многоквартирных домов, собственники которых в течение года не выбрали способ управления или же их решение не было реализовано, органы местного самоуправления с помощью открытого конкурса отберут для помещений управляющую компанию.

Принудить обслуживающую организацию взять на учет многоквартирный дом в силу закона невозможно, не иначе как по соблюдению требований жилищного законодательства.

Как получить бесплатные лекарства?

Наталья, амурчанка:

– Моя мама – астматик, и ей положены льготные медикаменты. Но уже несколько месяцев она их получить не может. Почему так происходит? Куда жаловаться?

Юлия Адушева, старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ:

– Обеспечение граждан лекарственными препаратами в Амурской области организовано в соответствии с федеральными законами. Фактов отказов в назначении льготных лекарственных препаратов медицинскими организациями за 2020 год органами прокуратуры не установлено.

Как правило, нарушения при обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами связаны с нахождением рецептов на отсроченном облуживании в аптеках. А также с нарушенным 10-дневного срока исполнения этого отсроченного обслуживания.

Причинами указанного были отсутствие или ограниченное количество лекарственных препаратов у поставщиков (нарушались сроки исполнения заключенных государственных контрактов), ненадлежащее управление товарными запасами со стороны министерства здравоохранения области, несвоевременность проведенных закупок.

Если вам положены бесплатные медикаменты, но вы не можете их получить, следует написать заявление в прокуратуру. Сделать это можно по адресу г. Благовещенск, ул. Пионерская, 37.

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