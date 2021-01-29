Как помочь нашему иммунитету?

Когда иммунитет уже не может обойтись без специалиста, а когда еще можно помочь ему своими силами, рассказала Татьяна Чапленко

Сейчас полным ходом на нас наступают грипп и простуда. А самая надежная профилактика – это полноценная работа нашей иммунной системы.

О том, как повысить невосприимчивость организма к инфекциям и не стать заложником различных заболеваний, мы поговорили с аллергологом-иммунологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Чапленко.

Иммунитет – по наследству?

- Татьяна Николаевна, а можно ли вообще укрепить иммунитет, или уж с каким родился человек, с таким ему и придется жить?

- Большую роль в функции иммунитета как слаженной многоступенчатой системы защиты организма играют генетические факторы. Они определяют силу реакции при контакте с инфекцией, риск развития опухолей.

В настоящее время эпигенетика – наука, которая занимается изучением воздействия внешних факторов на активность наших генов – говорит о том, что мы можем повлиять на функцию генов. Это влияние может быть обусловлено особенностями питания, окружающей обстановки (экологические факторы). Конечно, в данном случае речь не идет о глубоких генетических дефектах.

Поскольку иммунная система рассматривается как нейроиммуноэндокринная, большую роль играет состояние организма в целом.

- А можно ли как-то укрепить иммунитет?

- Одним из звеньев иммунитета является неспецифическая резистентность – это защита барьерных тканей (кожи и слизистых оболочек). Ее можно повысить, занимаясь закаливанием.

Также ее состояние может зависеть от экологической нагрузки. Известно, что люди, проживающие в экологически неблагоприятных зонах, более подвержены инфекциям и риск развития опухолей у них тоже выше.

Лучок-чесночок в помощь

- Сегодня в интернете можно найти массу советов: пейте витамин C, ешьте мед и имбирь, лук и чеснок… Каким из подобных народных средств можно верить?

- Мы живем в век доказательной медицины. В настоящее время нет ни одного доказательного исследования, которое бы подтверждало полезное воздействие на иммунитет как витамина С, так и ряда других добавок. Более того, у больших доз витамина С (как предлагается), имбиря и даже меда с чесноком есть свои противопоказания к использованию, и это не может быть универсальной формулой.

- А вообще, можно ли укреплять иммунитет с помощью еды? Учитывая еще и то, в современных продуктах полезных веществ уже практически не осталось?

- Питание стоит в основе здоровья и развития. «Мы есть то, что мы едим» - знаменитая фраза, которую приписывают и Гиппократу, и Пифагору, и даже Конфуцию. Но факт остается фактом: из компонентов употребляемой пищи строятся наши клетки и формируется межклеточная и внутриклеточная жидкость, и если в нашем рационе некачественные, загрязненные вредными химическими добавками продукты, это значимо будет влиять.

- Важно ли для иммунитета, сколько раз в день мы употребляем пищу? Или важно не сколько есть, а что?

- У каждого свой обмен веществ, состояние желудочно-кишечного тракта, свои биоритмы функционирования внутренних органов, возраст, сопутствующие заболевания…. Думаю, универсальная формула – питание три раза в день – для всех не совсем приемлема.

Если говорить о натуральных продуктах, то, конечно, сбалансированный витаминно-микроэлементный состав пищи значимо влияет на состояние организма в целом, и в частности – на состояние иммунной системы.

То, что доктор прописал

- Помогает ли прием витаминов и поливитаминов укреплять иммунитет? Их должен назначать врач индивидуально? Насколько разумно просто вдруг решить принимать, к примеру, витамин D каждый день, не проконсультировавшись со специалистом?

- В наш век уже доказано, что дефицит витамина D – очень распространенное явление, в том числе среди жителей Дальнего Востока. Принимать профилактические дозы даже необходимо, и лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Лечебные же дозы витамина D принимать опасно. Сейчас вскрылась оборотная сторона медали такого широкого использования этого витамина. Доказано, что его избыток может приводить к формированию аутоиммунных заболеваний.

Если говорить о поливитаминных комплексах, то они имеют разные составы и у них также есть свои противопоказания.

- А есть все-таки «универсальные витамины», которые можно принимать в сезон гриппов, простуд и теперь уже коронавируса?

- Комплексы, в которых присутствуют основные витамины, можно использовать курсами.

Где искать пользу?

- Работают ли эфирные масла для иммунитета или это просто рекламный ход производителей?

- Нет доказательных исследований по влиянию ароматерапии на состояние иммунитета, поэтому сложно сказать, насколько она отличается от плацебо.

- А травяные чаи?

- Что касается влияния трав, это очень большая тема. Грамотное назначение травяных сборов позволяет восполнить дефицит микроэлементов, фитонутриентов и опосредованно оказать положительное влияние на иммунитет. Кроме того, в составе многих иммуномодуляторов есть растительная основа.

- Насколько для иммунитета важны физическая активность, здоровый сон?

- Режим бодрствования и активности очень и очень важен! Это касается и физической активности. Именно с гиподинамией, которая так распространена в современном обществе, связывают развитие большого количества заболеваний и опорно-двигательного аппарата, и эндокринных, и многих других.

- И напоследок, посоветуйте также, как защитить себя от коронавируса? Достаточно ли тех мер, что мы уже перечислили?

- Как это ни банально звучит, но средства защиты – маска, социальная дистанция, все, что отражается в СМИ – это важная составляющая наряду с тем, что уже было перечислено.

НА ЗАМЕТКУ

Когда пора на прием к иммунологу?

Если организм сигнализирует такими проблемами, как:

– это значит, что иммунитет уже сам не справляется, и без помощи специалиста не обойтись.