Иван Абрамов: Амбулаторных пациентов в пандемию необходимо обеспечивать бесплатными лекарствами

Необходим законодательно закрепленный механизм выделения денег на препараты, заявил Иван Абрамов

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил законодательно закрепить механизм, при котором во время пандемии регионам в полном объеме выделялись бы деньги на лекарства для амбулаторных больных.

Этот вопрос сенатор поднял на открытии весенней сессии Совета Федерации, где министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к вызовам новой коронавирусной инфекции.

Иван Абрамов в своем выступлении отметил: в октябре и декабре 2020 года Приамурье получило 46,1 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарствами амбулаторных больных коронавирусом. Чтобы закрыть потребность в препаратах, напомнил сенатор, регион выделил еще 88,6 млн рублей собственных средств.

- У нас же регионы разные: кто-то смог добавить свои собственные средства, кто-то не смог. И выходит, что где-то люди, лечащиеся на дому, получили таблетки бесплатно, а где-то пришлось им покупать за счет собственных средств, - отметил Иван Абрамов. Поэтому, пояснил он, так необходим законодательно закрепленный механизм выделения денег на препараты.

Тем более амбулаторное лечение – вынужденная необходимость во время пандемии в силу нехватки мест в больницах. И больше половины пациентов с коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, лечатся в амбулаторных условиях. Вот почему их нужно обеспечить полным объемом лекарств.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко согласился с сенатором и отметил, что это «рациональное предложение стоит рассмотреть системно для того, чтобы при возникновении таких ситуаций это происходило».

СПРАВКА

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России создали 11 препаратов для борьбы с коронавирусом.

Самые распространенные лекарства от коронавируса:

«Авифавир» (10 табл.) стоит 1287 рублей

«Арепливир» (40 табл.) – 5080 рублей

«Коронавир» (50 табл.) - 5990 рублей

Стоимость лекарств снизилась в октябре 2020 года, когда они попали в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. До этого момента, сразу после регистрации препарата, упаковка «Авифавира», например, стоила 22 000 рублей (июнь), «Арепливир» отпускали за 15 960 рублей (сентябрь), а «Коронавир» в сентябре стоил 15 400 рублей за упаковку.

В настоящий момент в наличии в одной из аптечных сетей Амурской области есть только «Арепливир».