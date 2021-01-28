Спела для президента и прославилась: Интервью с Лизой Долженковой

Елизавета Долженкова – настоящая русская красавица, будто сошедшая со страниц сказок

Школьница из Благовещенска Лиза Долженкова в 2020 году стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в «Артеке». По просьбе Владимира Путина девятиклассница исполнила отрывок из песни «Умывает красно солнышко» со словами о России, растрогав до глубины души главу государства.

Сегодня Лиза учится в Центральной детской школе искусств имени М. Ф. Кнауф-Каминской, занимается хоровым пением и вокалом, солирует в известном академическом хоре «Детство», в составе которого выступала во Франции, Италии, Африке, КНР и других странах.

- Песня «Умывает красно солнышко» шагает со мной по жизни с 2017 года, с проекта «Белый пароход». С ней я выиграла много конкурсов, исполняла ее в России, в Италии. И когда президент обратился с просьбой продемонстрировать свой талант, эта песня сразу пришла мне на ум, - вспоминает Лиза волнительные моменты.

Она только начинает взрослую карьеру, но уже выступала с Надеждой Кадышевой

«Спела бы с Кадышевой снова»

После выступления, которое показали по федеральным каналам, талантливую девушку заметили московские продюсеры. И не успела она распаковать чемодан в родном Благовещенске, как ей поступило головокружительное предложение, которое Лиза приняла без раздумий.

- Мне позвонили администраторы «Мосфильма» и предложили принять участие в съемке грандиозного новогоднего концерта «Голубой огонек». Сразу сказали о том, что нужно будет исполнить в дуэте с Надеждой Кадышевой песню «Течет ручей». Организаторы, кстати, были уверены, что я москвичка. Но вопрос с перелетом решился очень быстро и вот я уже в столице! – рассказывает Лиза.

Съемки новогодней программы проходили в начале декабря.

- С Надеждой Кадышевой, ее супругом и художественным руководителем ансамбля Александром Костюком, с их сыном Григорием мы познакомились в Национальном театре народной музыки и песен «Золотое кольцо». Нас встретили очень радушно, первым делом накормили, предупредив, что впереди – долгая многочасовая работа. Но, к большому удивлению, хит мы записали всего за тридцать минут! Знаете, бывает так, что песня «не идет», не ложится в душу, ты не можешь понять ее смысл, а ноты как будто из другой вселенной… А бывает иначе: услышал один раз - и уже не можешь с песней расстаться. Так же у меня с «Ручьем» получилось, - описывает свои ощущения талантливая артистка.

Мир столичного шоу-бизнеса не оставил амурчанку равнодушной.

- Даже несмотря на то, что с хором «Детство» мы неоднократно выступали в разных уголках страны и за границей, этот опыт для меня был чем-то новым, потому что с таким форматом выступлений, съемок я никогда не сталкивалась, даже не видела столько аппаратуры на съемочной площадке. На все смотрела с раскрытым ртом! Даже павильон «Мосфильма» показался мне дворцом! Конечно, было очень интересно узнать, как проходят такие масштабные съемки на федеральных каналах.

Лиза признается, что с удовольствием исполнила бы с Надеждой Кадышевой еще одну песню.

- Те энергетика и эмоции, которые она мне подарила, бесценны. В ней настолько сильно чувствуется внутренний стержень, что хочется идти и идти вперед, чтобы стать таким же целеустремленным, но при этом открытым человеком, - передает свои чувства девушка.

«Приходилось рвать связки»

Но на «Голубом огоньке» сюрпризы для Лизы Долженковой не закончились. Буквально через несколько дней девушке поступило еще одно заманчивое предложение, на этот раз от телеканала Рен-ТВ. И амурчанка снова отправилась в путешествие, на съемки клипа на песню «Красно солнышко» в город Торжок Тверской области.

- Здесь была уже совсем другая обстановка, съемки проходили под открытым небом, вокруг чистый воздух, природа, но такой формат работы очень сложный! Казалось бы, открывай рот «на камеру», в то время когда звучит твой записанный «плюс»… Однако чтобы все было реалистично, приходится «рвать связки» на морозе. Сначала режиссер меня старался беречь, потому что я приболела. Зато в последние два дня пришлось выложиться по-полной. Рабочий день начинался в девять утра и заканчивался в семь вечера. Но это был еще один потрясающий новый опыт!

После выступления, которое показали по федеральным каналам, талантливую девушку заметили московские продюсеры

Мечта или цель?

Вообще, недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Помимо отличной учебы Лиза успевает писать стихи и заниматься общественной деятельностью.

- И являюсь соавтором проекта «Большой перемены». По завершении федерального этапа конкурса нам дали возможность открыть региональную точку и теперь в Амурской области мы привлекаем детей к добрым делам, акциям, челленджам, мероприятиям. Недавно, например, отвозили в детский дом поздравительные открытки для воспитанников.

Казалось бы, о чем может мечтать юная девушка, на которую в одночасье обрушилась такая популярность, если не о большой сцене? Но у Лизы на жизнь свои, серьезные, планы.

- На мой взгляд, и желать, и мечтать полезно. Но именно у меня определенной мечты нет. У меня есть цель, к которой я иду, - поступить в музыкальное училище имени Гнесиных, - делится планами на будущее талантливая исполнительница.

А педагоги уверены: у нее все получится.

КОМПЕТЕНТНО

Одаренный ребенок

Директор Центральной детской школы искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской, художественный руководитель Образцового художественного коллектива академического хора «Детство» Татьяна Бедёрина:

- Лиза пришла в хор, когда ей было 10 лет. Она была смешной и забавной, но при этом такой же целеустремленной, какой остается и сейчас. У нее с детства были «взрослые» понятия, с ней всегда было интересно общаться. С профессиональной стороны у Елизаветы, безусловно, есть талант, который ей дан свыше. В ней гармонично слилось все, что заложено природой: музыкальность, слух, особая тембральная окраска голоса, огромная работоспособность и желание трудиться, внешние данные и сильнейшая энергетика, которой она заряжает весь хор. Она одна из тех звездочек, на которых все держится. Такие певцы, как Лиза, не просто сольно и для партии в хоре очень ценны, но и для всего хорового коллектива, рядом с которыми все остальные исполнители «подтягиваются».

Почему Лиза говорит, что запись песни «Течет ручей» далась ей легко? Потому что она была профессионально готова к этому. У нее на сегодняшний день настолько высокий уровень подготовки и за время учебы накоплен такой колоссальный слуховой багаж, что позволяет ей делать это качественно и профессионально. Я уверена, любую другую песню она исполнила бы не хуже. Лиза очень много работает, и быстрая запись, о которой она рассказывает, – это не счастливый случай. Это ее практически профессиональная готовность спеть на столь высоком уровне. Но это не значит, что это та самая высокая вершина, к которой подошла Лиза. Ей также много нужно трудиться и дальше, продолжать учиться, совершенствуя свой талант и свои умения. По приезде из Москвы занятия продолжаются, все как обычно, серьезная подготовка к поступлению с уроками вокала и сольфеджио, фортепиано и музыкальной литературы, хора и дирижирования. Все в привычном повышенном режиме. Продолжаем трудиться.

Песня «Умывает красно солнышко» шагает со мной по жизни с 2017 года, вспоминает Елизавета

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Концерты в автобусе

Ирина Владимировна, бабушка:

- С самого детства Лиза любила музыку, всегда мурлыкала песни себе под нос. Посмотрит мультики по телевизору, потом заходит в автобус и начинает там петь – зрителей-то много вокруг! Да так все в красках исполняет, эмоционально! Мы видели, что у ребенка талант, и понимали, что ей нужно получать музыкальное образование. Без раздумий записали ее в Центральную детскую школу искусств, где она занимается уже восемь лет.

Конечно, чтобы у внучки была возможность развиваться, пришлось вкладывать много сил и времени, водить ее на дополнительные занятия, уделять внимание дома. Мы с ней много читали книг, разговаривали, поэтому она выросла такая любознательная. Но самое главное, ребенка надо любить – вот главный секрет воспитания.

Она выросла заботливой, доброй, честной и справедливой. Лиза даже дома у нас борется за справедливость, если что – молчать не будет, выскажет все, что думает. Но, к сожалению, не умеет готовить и все время от этого страдает, просит, чтобы я научила ее хотя бы яичницу жарить…