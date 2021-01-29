Афиша на выходные: Добро пожаловать к мамонтам!

Где еще вы вживую увидите череп амурского тигра?

В Дальневосточном государственном аграрном университете 26 января открылся обновленный анатомический музей факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Увидеть там можно редчайшие экспонаты – например, фрагменты скелета мамонта.

Музей работает с 1963 года, но посещали его не очень часто, рассказали в управлении культуры города Благовещенска. А зря. Здесь хранятся уникальные для Приамурья экспонаты, в числе которых, между прочим, черепа мамонта и бизона, найденные в 80-е годы в Якутии. После открытия их может увидеть любой желающий.

Помимо уже названных черепов, анатомический музей может похвастаться костями кита – подарком ученых из Владивостока. Внимание заслуживает и скелет амурского тигра, которого в 2005 году убили охотники в Ромненском районе. Интерес представляют также мумифицированные экспонаты: лошади, собаки, крупный рогатый скот. А японская делегация, которой довелось посетить ДальГАУ, оценила распил черепа японского оленя, популяции которого в их стране не существует примерно 70 лет.

В 2018 году анатомический музей закрыли для ремонта и реконструкции экспонатов, которые заметно похорошели. На экскурсии сюда приглашают не только студентов Дальневосточного ГАУ и учащихся других вузов, колледжей и школ, но всех гостей и жителей Благовещенска. Однако нужно предварительно записаться по телефону 8 (4162) 99-51-27.

Анатомический музей ДальГАУ

Благовещенск, ул. Кузнечная, 91, корпус №5

16+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Храм глазами ребенка

В библиотеке искусств Благовещенска заработала выставка детских рисунков «Мой храм». На ней представлено около полусотни рисунков юных художников, которые изобразили храмы в своих населенных пунктах. На выставке также можно увидеть собрание фотографий «Дети и храм».

- Мы все созданы по образу и подобию Божьему. Одно из свойств образа Божьего – дар к творчеству: мы можем творить, что-то делать. Одно дело - что-то сделать и оно забудется, а другое – когда можно показать результат своего творчества. Самое важное – поддержать, не погасить этот дар творчества! Дать детям возможность самореализоваться. Это важно прежде всего для детей – они рисовали с сердцем, с душой, и для всех нас, – выразил свое отношение к выставке клирик Благовещенского кафедрального собора отец Михаил.

Работы, участвующие в выставке, были созданы учащимися художественного отделения Центральной детской школы искусств им. М.Ф. Кнауф-Каминской. Благовещенская епархия давно и успешно сотрудничает с учреждениями культуры: юных художников приглашают на пленэры, на выставки. Также гости мероприятия могут увидеть фотографии, открытки с видами храмов Благовещенской епархии.

Выставка будет работать до 7 февраля включительно. Режим работы библиотеки: ежедневно, с 11.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – до 18.00, понедельник – выходной. При посещении нужно надевать маску, проходить термометрию и соблюдать санитарную дистанцию.

Библиотека искусств

Ленина, 72, тел. 49-49-10 (доб. 501 или 502)

6+

А В ЭТО ВРЕМЯ

Миссис Алиса ведет следствие

Спектакль с таким названием покажут в четверг

Народный театр «Дебют» вовсю готовится к постановке «Миссис Алиса ведет следствие». Этот спектакль, уже успевший полюбиться амурскому зрителю, поставлен по мотивам пьесы, которая легла в основу известного фильма «Ищите женщину». И он так же держит в напряжении до самой развязки.

Завязка же сюжета многим знакома по телефильму. В канун Нового года в нотариальной конторе обнаружен труп. За расследование убийства берутся полиция и… секретарь-телефонистка миссис Алиса. Именно ее деятельная натура будет продвигать дело к логичному исходу, и именно она в итоге поможет раскрыть преступника.

Впервые «Миссис Алиса ведет следствие» показали на сцене Общественно-культурного центра в марте 2019 года. Тогда он сорвал овации, зрители аплодировали стоя. Согласитесь, такой спектакль точно стоит посмотреть.

Общественно-культурный центр

ул. Ленина, 100, тел.: 37-02-26, 37-64-19

16+