Где сделать прививку от коронавируса в Благовещенске: все пункты вакцинации

В Приамурье уже привились больше 8 тысяч человек. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске вовсю идёт прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В регионе организовали 28 пунктов вакцинации в больницах и поликлиниках, которые подчиняются амурскому минздраву. Работают 90 прививочных бригад, в том числе 44 выездные бригады.

Приамурье уже получило 14 860 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (она же – «Спутник V») и тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона». Ещё 13 200 доз «Гам-Ковид-Вак» поступит до конца января, 33 500 – в феврале.

По данным правительства Амурской области на 26 января 2021 года, первым компонентом вакцины «Спутник V» привили 8 229 амурчан, первым компонентом «ЭпиВакКороны» - ещё 500 человек. Как понятно из статистики, препарат «Спутник V» остается основным на этом этапе вакцинации. В марте в оборот дополнительно поступит вакцина «ЭпиВакКорона», в апреле – «КовиВак».

Сделать прививку в поликлиниках Благовещенска и других городов Приамурья можно бесплатно. Необходимо только предварительно записаться, а в нужный день не забыть взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рассказываем, где и как всё-таки сделать заветный укол.

Как записаться

Онлайн

Электронная запись открыта на двух сайтах

– Электронная регистратура Амурской области - регистратура28.рф. Чтобы получить талон на вакцинацию, нужно на главной странице сайта кликнуть на кнопку «Запись на приём к врачу», далее – выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены, и перейти к расписанию. В расписании вы найдёте рубрику «Вакцинация COVID-19». После того, как вы выберете удобное время и нажмёте кнопку «Записаться», на экране отобразится ваш талон.

- Портал государственных услуг - Gosuslugi.ru. На главной странице нажмите на баннер «Вакцинация от COVID-19». Там вы увидите кнопку «Записаться на вакцинацию». После клика на неё нужно выбрать свой регион, внести свои персональные данные, а после – выбрать нужную поликлинику, рядом с названием которой есть пометка «Вакцинация от COVID-19». Далее система предложит выбрать медицинскую услугу и подходящее время для её получения.

По телефону

Позвонить и встать в очередь на прохождение вакцинации можно в ту поликлинику, в которой вы зарегистрированы. Телефоны для предварительной записи следующие:

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» - 8-909-819-05-09;

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №2» - 77-34-17;

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» - 77-00-03;

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» - 49-00-55.

Адреса прививочных пунктов в поликлиниках

Как уже было сказано, привиться в Благовещенске можно только в поликлиниках по месту жительства. Приводим список адресов:

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1». Адрес: ул. Калинина, 82. Часы работы поликлиники: пн.-пт. – с 07.30 до 19.00; сб. – с 08.00 до 13.00 (время вакцинации и номер прививочного кабинета уточняйте в регистратуре или при записи на прививку).

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №2». Адрес: ул. 50 лет Октября, 195/1. Для предварительной записи, помимо вышеуказанного номера телефона, можно обращаться в прививочный кабинет №303. Время приёма: пн.-пт. – с 08.00 до 19.00, сб. – с 09.00 до 13.00.

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3». Адрес: ул. Театральная, 28. Предварительный осмотр терапевтом и вакцинация производится в кабинете №104 (пн.-пт. с 09.00 до 15.00) и в кабинете №103 (пн.-пт. с 08.00 до 14.00).

• ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4». Адрес: ул. Амурская, 213. Часы работы поликлиники: пн.-пт. – с 07.30 до 19.00; сб. – с 08.00 до 14.00 (время вакцинации и номер прививочного кабинета уточняйте в регистратуре или при записи на прививку).

КСТАТИ

Пациенты, проживающие за пределами областной столицы, также могут записаться на вакцинацию в поликлиники по месту прикрепления. Для этого можно воспользоваться сайтами регистратура28.рф и gosuslugi.ru, а также позвонить в регистратуру.

Вакцинацию первым компонентом выделенной вакцины на 100% провели в Завитинской, Серышевской, Константиновской, Свободненской больницах, а также в Амурской областной клинической больнице. В остальных медицинских организациях работа продолжается.