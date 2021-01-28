Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 января 2021: Заболеваемость продолжает идти на спад

Но пускай заболеваемость снижается, а кровати в госпиталях освобождаются, у врачей все еще остается много работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса в Амурской области как будто пошла на убыль – впервые с октября в регионе за сутки выявили менее сотни случаев. Точнее, 27 января подтвердили 95 фактов заражения.

Общее число случаев COVID-19 в регионе сейчас составляет 19 126, из них 17 342 уже завершились выздоровлением. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф. Там же сообщается, что количество летальных исходов в Приамурье увеличилось на один и достигло уже 136.

Между тем, управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало памятку о домашнем питании для тех, кто оправился после новой коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют обратиться к полноценному, калорийному, богатому белками и витаминами питанию. В частности, есть мясо, рыбу, птицу, сыры, яйца, молочные продукты, хлеб и бобовые, не бояться продуктов с высокой жирностью.

Важно также потреблять много жидкости – 1,5-2 литра в день. Причём важно, чтобы это была именно вода или фруктовые соки. А вот кофе, чай и диетические безалкогольные напитки лучше отставить в сторону – они не содержат энергии и белков, говорят эксперты.

Также они советуют раз в неделю взвешиваться. Но следить надо не за набором, а за потерей веса. Если он существенно снизится – это повод обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меньше ста случаев COVID-19 выявили 27 января в Амурской области

Темп прироста снизился до 0,5% (подробности)

Один амурчанин умер от коронавируса за последние сутки

Общее число летальных исходов выросло до 136 (подробности)