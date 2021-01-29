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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 января 2021: Два человека скончались от ковида за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Снимать маски и перчатки пока рано. Фото: pexels.com

Снимать маски и перчатки пока рано. Фото: pexels.com

Пандемия новой коронавирусной инфекции в Амурской области как будто идёт на спад – уже пятый день количество выявляемых ежедневно случаев снижается. Однако вместе с тем растет смертность. Только за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни двух амурчан.

Всего сейчас зафиксировано 19 217 случаев COVID-19 в Приамурье. Из них 91 факт заражения подтвердили только вчера, 28 января. Также, по данным стопкоронавирус.рф, 17 472 амурчанина выздоровели с начала пандемии, 130 – за прошедшие сутки.

Параллельно в области активно проходит вакцинация. К примеру, в Белогорске уже привились 1008 человек: 753 жителя города и 255 жителей района. Открыты три стационарных пункта вакцинации, работают 15 прививочных бригад, десять из которых – мобильные. В Благовещенске сделать прививку можно в городских поликлиниках.

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