Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 января 2021: Два человека скончались от ковида за сутки

Снимать маски и перчатки пока рано. Фото: pexels.com

Пандемия новой коронавирусной инфекции в Амурской области как будто идёт на спад – уже пятый день количество выявляемых ежедневно случаев снижается. Однако вместе с тем растет смертность. Только за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни двух амурчан.

Всего сейчас зафиксировано 19 217 случаев COVID-19 в Приамурье. Из них 91 факт заражения подтвердили только вчера, 28 января. Также, по данным стопкоронавирус.рф, 17 472 амурчанина выздоровели с начала пандемии, 130 – за прошедшие сутки.

Параллельно в области активно проходит вакцинация. К примеру, в Белогорске уже привились 1008 человек: 753 жителя города и 255 жителей района. Открыты три стационарных пункта вакцинации, работают 15 прививочных бригад, десять из которых – мобильные. В Благовещенске сделать прививку можно в городских поликлиниках.