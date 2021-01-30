Амурские пожарные спасли кота, отравившегося угарным газом

Пожарные города Белогорска в Амурской области спасли кота, отравившегося угарным газом. Он стал единственным пострадавшим при пожаре, который произошел 23 января.

- На месте работали 12 огнеборцев 4-й пожарно-спасательной части. Через пять минут пожар был потушен. Из-за сильного задымления из дома было эвакуировано 14 человек, при пожаре никто не пострадал. Точнее, один пострадавший все же был – четвероногий питомец одного из жильцов, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

Кот надышался дымом, угорел и потерял сознание. Его нашли в горевшей квартире специалисты газодымозащитной службы. Пожарные не просто не смогли пройти мимо, но и упорно боролись за жизнь пушистого.

Трогательное видео с места спасения накануне появилось в социальных сетях. На нем видно, как двое пожарных борются за жизнь маленького животного: один подаёт кислород при помощи специальной маски, другой делает коту непрямой массаж сердца и взволнованно приговаривает: «Дыши-дыши-дыши! Давай-давай!»

При этом в самом начале ролика кот явно находится в полуобморочном состоянии - не шевелится, не пытается вырваться и только широко распахнутыми глазами смотрит на людей, пытающихся его спасти. Но постепенно, с каждым удачным действием пожарных, животное приходит в себя. К концу видео кот уже моргает, облизывается, шевелит усами.

- Усилия пожарных были не напрасны – кот задышал самостоятельно, - подтвердили в ГУ МЧС России по Амурской области. - Спасенное животное пожарные передали жильцам дома.