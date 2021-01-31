В Благовещенске не состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиции

Предполагаемая акция должна была пройти на площади Победы в 12:00

Сегодня, 31 января, в Благовещенске, по неофициальной информации, должна была состояться несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако на мероприятие пришли лишь полицейские.

Предполагаемая акция должна была пройти на площади Победы в 12:00. Но в назначенное время людей там не оказалось. На месте работала снегоуборочная техника и дежурили сотрудники полиции.

Между тем, несогласованные акции прошли в других городах Дальнего Востока. Поддержать оппозицию вышли жители Хабаровска и Владивостока. По неофициальной информации, в этих городах задержали более 80 человек.

Напомним, 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Для участников они обернулись задержаниями и административными делами.

В Благовещенске 23 января также прошло подобное мероприятие. Тогда на акцию пришли несколько десятков человек. Однако в пятницу, 29 января городской суд оштрафовал шесть человек за участие в протестах. На них наложены административные штрафы в размере 10 000 рублей.