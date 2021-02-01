Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 февраля 2021: За неделю заболеваемость COVID-19 снизилась почти на сто случаев

Между тем, вакцинация в области продолжается. Фото: DepositPhotos

По состоянию на утро 1 февраля 2021 года в Амурской области выявлено 19 481 случай новой коронавирусной инфекции – такие данные приводит и региональное управление Роспотребнадзора, и портал стопкоронавирус.рф. Последний также сообщает о том, что в Приамурье выздоровели 17 779 пациентов с ковидом, скончались – 140 человек.

Тем не менее, в регионе замечают снижение темпов заболеваемости коронавирусом. Если в начале прошлой неделе ежедневно выявляли не менее сотни случаев, то 31 января зарегистрировано уже всего 85 фактов заражения. В целом же за прошлую неделю было отмечено снижение заболеваемости на 98 случаев.

- На текущей неделе у нас достигнут самый низкий показатель суточного темпа прироста случаев заболевания COVID-19, начиная с ноября, он составляет 0,5%. В цифрах снижение за неделю в целом по области составляет 98 случаев, - сообщила главный санитарный врач области Ольга Курганова на заседании оперативного штаба в пятницу, 29 января.

Снижается и заболеваемость ОРВИ, хотя тут расслабляться не стоит:

- В целом по дальневосточному округу сейчас отмечается нарастание уровня заболеваемости, мы прогнозируем на 6-7 календарную неделю появление гриппа на территории области. Это спровоцирует рост заболеваемости, - поделилась Ольга Петровна.

По внебольничным пневмониям отмечается снижение заболеваемости. Зарегистрировано 447 случаев против 630, чем было неделей ранее, тем не менее, ситуация остаётся напряжённой.