Набор первоклашек в амурские школы стартует в апреле вместо февраля

Самый поздний срок подачи заявления - до 5 сентября, но установлен он не для всех. Фото: amurobl.ru Фото: другой источник.

Министерство образования и науки Амурской области напомнило об изменении правил записи детей в первые классы. Порядок приема утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

В этом году набор первоклассников стартует не 1 февраля, как это было в последние несколько лет, а 1 апреля. Начиная с этой даты и вплоть до 30 июня, учреждения примут ребят, проживающих на закрепленной за ними территории.

- Если же родители хотят записать ребенка в школу, не относящуюся к его месту жительства, то им придется подождать июля. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений на обучение в первый класс начинается 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, - уточнили в минобрнауки Приамурья.

Между тем, в Минпросвещения РФ напомнили, что ребят из семей, где в одном доме и квартире живут больше одного ребёнка, первоклашек будут зачислять в те школы, в которых обучаются их братья, сестры. В таком случае родители должны будут подать документы в образовательные учреждения до 30 июня.

Напомним, в этом учебном году первый звонок прозвенел для 10,5 тысяч первоклассников Амурской области. Как правило, с каждым годом их численность увеличивается на 200-300 человек.

Из года в год в связи с началом приема детей в первые классы жители областного центра интересуются, к какой школе относится та или иная территория, на которой они проживают. Уточнить такую информацию можно на сайте городского управления образования.