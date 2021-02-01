83 случая коронавируса выявили 1 февраля в Приамурье

Неужели регион справляется с пандемией? Фото: pexels.com

В Амурской области 1 февраля подтвердили 83 новых случая COVID-19. Темп прироста остался на том же уровне, что и днём ранее – 0,4%. Однако по сравнению с прошлой неделей наблюдается заметный спад.

- У 48 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58%), у 4 – бессимптомно (5%), у 31 – в виде пневмонии (37%), - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 19 564 амурчанина. По данным стопкоронавирус.рф, из них выздоровели 17 857 человек, включая 78 пациентов за последние сутки.

Новых летальных случаев 1 февраля не зарегистрировано. Число умерших амурчан, по официальным данным, составляет 140 человек.