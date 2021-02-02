Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 февраля 2021: Сколько амурчан заразились ковидом за неделю

Неужели коронавирус сдался под напором российской медицины? Фото: AdobeStock

В Амурской области к утру 2 февраля 2021 года зарегистрировано 19 564 случая новой коронавирусной инфекции – такие данные приводит как региональное управление Роспотребнадзора, так и стопкоронавирус.рф. Последний также сообщает, что в области выздоровели 17 857 пациентов с ковидом, скончались – 140 человек.

Только за прошлые сутки врачи подтвердили 83 случая коронавируса, 78 фактов выздоровления. Заболеваемость постепенно идёт на спад, причем в большинстве городов и сел. В Благовещенске за прошлую неделю выявили 175 случаев, при том, что неделей ранее зафиксировали 227 фактов заражения.

Незначительно снизилась статистика в Свободном: 77 случаев на этой неделе по сравнению с 74 случаями ранее. А вот в Райчихинске, например, ситуация ухудшилась: с 18 по 24 января здесь заразились 67 человек, а за неделю до этого – всего 40 (см. «Только цифры»).

В связи со спадом темпов роста заболеваемости руководители некоторых муниципалитетов выражают определённые надежды. В частности, мэр Белогорска Станислав Мелюков предполагает, что снижающаяся динамика заболеваемости и увеличивающиеся темпы вакцинации позволят в назначенные сроки провести кубок Дальнего Востока по футболу. Изначально соревнования были запланированы на 2020 год, сейчас же заявлены на период с 1 по 7 мая.

Впрочем, судьбу майских чемпионатов коронавирусная статистика определит позднее. Пока же в области проходят иные соревнования – например, в конце января состоялось первенство ДФО по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. И ковид не стал ему помехой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск – 175 случаев;

г. Свободный – 74 случая;

г. Райчихинск – 67 случаев;

Магдагачинский район – 49 случаев;

г. Белогорск – 42 случая;

Серышевский район – 41 случай;

Бурейский район – 26 случаев;

Михайловский район – 24 случая;

г. Шимановск – 23 случая;

Свободненский район – 23 случая;

Тамбовский район – 23 случая;

г. Зея – 22 случая;

Сковородинский район – 22 случая;

Октябрьский район – 21 случай;

Архаринский район – 17 случаев;

Селемджинский район – 17 случаев;

Ивановский район – 10 случаев;

Константиновский район – 10 случаев;

Мазановский район – 10 случаев;

Ромненский район – 9 случаев;

г. Тында – 8 случаев;

Зейский район – 8 случаев;

Завитинский район – 8 случаев;

Тындинский район – 8 случаев;

Благовещенский район – 4 случая;

Шимановский район – 4 случая;

Белогорский район – 4 случая.