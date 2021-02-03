Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 февраля 2021: В ближайшие дни в область поступят две партии вакцины против COVID-19

Пока вакцину от коронавируса успели получить 15 360 амурчан. Фото: минздрав Амурской области

К утру 3 февраля 2021 года в Амурской области зарегистрирован 19 651 случай новой коронавирусной инфекции. В это число входят как уже выздоровевшие пациенты, так и те, кто только проходит лечение.

Новые случаи выявляются день ото дня. Так, 2 февраля врачи подтвердили 87 фактов заражения. Из них 61 протекает в виде ОРВИ, 24 – в виде пневмонии, а два – бессимптомно.

Одним из способов уберечь себя от заражения может стать прививка против коронавируса. Сейчас ее ждут 16 023 человека – это те амурчане, которые записались в листы ожидания в своих поликлиниках. Ждать осталось недолго: до 5 февраля в Приамурье поступят две партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» на пять и семь тысяч доз. Вакцинацию населения продолжат незамедлительно после распределения по медучреждениям.

Пока же вакцину от коронавируса успели получить 15 360 амурчан, из них 14 860 человек получили первый компонент «Гам-Ковид-Вак». Медучреждения приступили к массовому введению второго компонента вакцины. На данный момент его получили 964 человека, работа продолжается. Напомним, второй компонент вакцины вводится через три недели после первого.