Утепляемся для зимнего спорта!

Для катания на коньках важно сохранить пластичность и легкость движений Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

В Приамурье становятся популярными зимние виды спорта – уже открылась лыжная трасса, люди учатся кататься на сноубордах и постоянно выезжают на турбазы, а на катках и вовсе не протолкнуться. Но чтобы насладиться зимними развлечениями, нужно хорошенько защититься от мороза. Как это сделать правильно?

Слои – залог успеха!

Для любителей зимних видов спорта специалисты разработали специальную «систему слоев». Чтобы вспотевший лыжник не замерз, когда возьмет передышку, нужно надеть несколько разных видов одежды. Они и тело в сухости сохранят, и мороз не пропустят. Запоминаем порядок.

Для тренировок при низких температурах и большой скорости, например, катания на лыжах и сноуборде, необходимо термобелье, эластичный комбинезон, утепленные брюки и куртки, а также качественные аксессуары – носки, перчатки, балаклава и лыжная шапочка.

Для катания на коньках важно сохранить пластичность и легкость движений. Поэтому на каток нужно выбрать меньшее количество слоев – базовый, утепляющий и защитный.

А если вы решили заниматься скандинавской ходьбой, есть смысл достать четвертый слой – дополнительный утеплитель. Также не стоит забывать о качественной и теплой обуви с гибкой подошвой.

Первый шаг - термобелье

Это нательное белье еще называют «базовым слоем». Пользуются термобельем абсолютно все – и профессиональные спортсмены, и любители просто прогуляться зимой.

Футболки с длинным и коротким рукавом, кальсоны, носки, майки и даже спортивные бра – вся эта одежда плотно прилегает к телу, впитывает пот с поверхности, быстро отводит его на внешнюю сторону для испарения. Благодаря такому эффекту организм не перегревается во время тренировки и не переохлаждается после ее окончания.

Термобелье делают из различных тканей. Натуральный материал (шерсть или хлопок) хорошо согревает, но влагу не отводит, а впитывает. Такая одежда больше подходит для повседневной носки зимой, но не для серьезных занятий спортом.

Синтетическое термобелье создается из полиэстера, полиамида или полипропилена. Оно отводит влагу, но часто имеет проблемы с термоизоляцией.

Обычно специалисты советуют покупать термобелье из гибридных тканей. Его внутренний слой делается из синтетики для отведения влаги, а наружный – из натуральных волокон. Это позволяет надолго сохранить тепло.

При выборе термобелья особенно важно обращать внимания на швы. Они должны быть плоскими – иначе легко натереть мозоли в самых неприятных местах.

Качественно утепляемся

Следующий слой должен отвечать за защиту тела от холодного воздуха. С этим справляются лыжные комбинезоны, флисовые кофты, куртка с утеплением – или все вместе.

Флисовый джемпер идеально подойдет для любителей покататься на коньках. Мягкий и легкий материал обладает теплосберегающими свойствами и при этом не стесняет движения. Он отлично заменяет тяжелые и колючие свитера.

Для катания на лыжах или сноуборде лучше выбрать что-то посерьезнее – например, эластичный комбинезон. Обычно он шьется из синтетики, помогает создать «кокон» из теплого воздуха вокруг тела. К тому же в таких комбинезонах или комплектах всегда есть карманы, в которые можно положить телефон или плеер.

Другой вариант утепления – тонкая пуховка, защищающая от мороза. Она теплее флисовой кофты и не продувается ветром. Если станет слишком тепло, ее можно использовать и как верхнюю одежду.

Стоит обратить внимание и на материал внутри такой куртки. Пухосодержащие ткани очень плотные. Они с трудом пропускают воздух, а при намокании теряют теплоизолирующие свойства. Синтетическая набивка в этом плане выигрывает – она, может, и не такая теплая, зато легкая, тонкая и позволяет телу дышать.

Защищаемся от снега и ветра

Последний слой должен защищать от внешней среды и любой непогоды. Даже от сильного снега и ледяного ветра. Чаще всего поверх всей предыдущей одежды любители зимнего спорта надевают мембранные куртки и брюки.

Такая одежда состоит из нескольких слоев ткани – отсюда и название, «мембрана». Поэтому у курток и брюк получается и проводить через себя испаряющийся пот и не пропускать снаружи жидкую воду.

Стоит обратить внимание на фасон одежды – для активного отдыха лучше всего подойдет утепленная спортивная куртка или укороченный пуховик. Длинная одежда будет слишком сильно сковывать движения. Так насладиться лыжами или коньками не получится.

Иногда в спортивной одежде несколько слоев объединяют в один. Например, куртка из мембранной ткани дополняется подкладкой с утеплителем. Это может быть удобно и выгодно, но такую одежду сложно подобрать под изменчивые погодные условия.

Аксессуары, чтобы холод не прошел

Ноги всегда должны быть в тепле! Ступни, например, практически не двигаются и охлаждаются быстрее. Поэтому лучше надевать высокие, содержащие шерсть носки. А для утепления коньков и вовсе следует купить зимние стельки.

Лыжникам и сноубордистам важно защитить от холодного ветра лицо. Для этого можно приобрести флисовый гейтор, «бафф» или балаклаву. Они отличаются по внешнему виду, толщине и фасону, но цель у этих аксессуаров одна – закрыть нос, рот, а желательно и лоб тоже. Эти предметы необходимо выбирать с учетом того, какая у вас куплена одежда – с воротником, капюшоном или без них.

Перчатки и варежки покупаются в зависимости от погоды и вида спорта. Для суровых амурских морозов лучше всего подойдут утепленные модели. Чтобы не стереть руку о лыжную палку, спортсменам следует искать перчатки с дополнительным слоем искусственной кожи на ладони.

А уберечь от холода голову сможет хорошая шапка – из теплого материала, плотно облегающего голову. Другая хорошая альтернатива – меховые наушники.

Может показаться, что в таком количестве слоев вы будете похожи на матрешку. Но, поверьте, качественная спортивная одежда – удобная и комфортная. А самое главное – теплая.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Материалы – важнее всего!

Ксения, продавец спортивного магазина:

– У людей существуют предубеждения против синтетики, но для спортивной одежды она подходит лучше всего.

Синтетика – водоотталкивающая ткань, быстро высыхает. В современном спорте и вовсе не рекомендуется использовать одежду из натуральных материалов. Такое же правило относится и к аксессуарам.

Перчатки лучше всего выбирать с утеплителем – полиэстером. А внешняя часть должна быть сделана для нейлона. Цены на специальные аксессуары будут варьироваться от одной до пяти тысяч рублей.