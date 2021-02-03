В Амурской области увеличилась стоимость бензина

Нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске обещали запустить сегодня. Фото: pixabay.com

Больше недели жители Амурской области страдают от дефицита бензина - правда, не на всех автозаправочных станциях. Затона тех заправках, где топливо всё же есть, выросли цены. Этот факт отмечают сами амурчане. Свои жалобы они размещают в социальных сетях.

В сообщениях местные жители рассказывают, что на разных заправочных станциях Приамурья стоимость нефтепродуктов увеличилась на сумму от одного до трех рублей. Многие считают, что рост цен связан с ремонтом на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, которым амурские власти ранее объяснили временный дефицит топлива в регионе.

На жалобы амурчан отреагировал глава области Василий Орлов. Губернатор отметил, что рост цен контролирует региональная антимонопольная служба.

В УФАС по Амурской области сообщили, что специалисты ведут мониторинг на постоянной основе, и за последний месяц значительное повышение стоимости бензина было зафиксировано только в одной компании. Туда ведомство отправило запрос. После ответа будут приняты меры.

Также в антимонопольной службе рассказали, что амурчане по поводу роста цен на бензин не обращались. За последний месяц в УФАС поступила только одна жалоба на увеличенную стоимость топлива от организации из Свободного.

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