Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 февраля 2021: Амурские клиники приступают к второму этапу вакцинации

Упаковка второго компонента отличается по цвету - она красная. Фото: amurobl.ru

Амурчане начали прививаться вторым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» - с первой инъекции прошел положенный 21 день. В минздраве региона рассчитывают на более интенсивное снижение заболеваемости среди амурчан новой коронавирусной инфекцией за счет вакцинации.

Специалисты минздрава предупреждают: пренебрегать сроками прививок ни в коем случае нельзя, нужно приходить строго в назначенный день, либо немедленно после устранения причин, по которым нет возможности соблюсти интервал. Это позволит сократить до минимума вероятность заражения COVID-19. Правило «Лучше поздно, чем никогда» в данном случае справедливо лишь отчасти.

- В моем учреждении 90% привились. За исключением беременных сотрудниц и тех, кто уже переболел и имеет антитела к коронавирусу. По итогам первого этапа – у кого-то был болевой синдром в месте инъекции, у кого-то ломота в суставах, повышение температуры. Но все согласны, что это мелочь по сравнению с осложнениями из-за ковида, в числе которых – инфаркты, инсульты, пневмония, поражения печени, сосудов. Поэтому конечно же, вакцинация должна состояться в полном объеме, то есть в два этапа. Если сделать одну дозу и отказаться от второй – то надеяться на защиту от вируса вообще не стоит, - предупреждает главный инфекционист Амурской области, главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина.

Однако многих амурчан сегодня интересует, что делать, если все-таки обстоятельства вынуждают пропустить назначенный день для второго этапа вакцинации.

- На самом деле 21 день – это оптимальный интервал, и выбран он не случайно. Раньше получать вторую дозу нет смысла, поскольку действует первый компонент. Но завершать вакцинацию позже трех недель – значит подвергать себя дополнительным рискам заражения. В случае отсутствия второго компонента вакцины организм человека не сможет противостоять коронавирусу. Да, по причине заболевания может быть временный медотвод от введения второй дозы, но как только состояние пациента нормализуется, нужно незамедлительно поставить вторую прививку, — поясняет эпидемиолог благовещенской Детской городской клинической больницы Ирина Мартьянова.

Поторопиться стоит ещё и потому, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется примерно через 2-3 недели после введения второй дозы вакцины. Отсрочив укол, пациент откладывает и момент формирования защиты от COVID-19.

Напомним, на данный момент в Амурской области выявлено 19 734 случая новой коронавирусной инфекции, из них 83 – за последние сутки. По данным стопкоронавирус.рф, уже выздоровели 18 050 амурчан. Скончались от коронавируса 140 жителей области.