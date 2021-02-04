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Здоровье

«Первый вопрос - я умру?»: Как амурчане борются с раком

Как не опустить руки и настроить себя на лучшее, несмотря на онкологию, рассказала руководитель Амурского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ольга Шалагинова.
Татьяна РЯБОВА
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Болезнь помогает понять, куда ты двигаешься, какой жизнью ты живешь, считает Ольга Шалагинова

Болезнь помогает понять, куда ты двигаешься, какой жизнью ты живешь, считает Ольга Шалагинова

Многие считают эту болезнь приговором. Но современные технологии позволяют спасать жизнь в большинстве случаев, если человек вовремя обратится за помощью. А как не опустить руки и настроить себя на лучшее, несмотря на онкологию, рассказала руководитель Амурского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ольга Шалагинова.

«Ничего не объяснили»

В октябре 2019 года жизнь Ольги Шалагиновой кардинально изменилась: ей поставили пугающий всех женщин диагноз - рак молочной железы.

- Впервые с диагнозом «онкология» я столкнулась в 2008 году, у меня заболел папа. Я наблюдала, как человек сгорает буквально за полгода, - рассказывает Ольга. - Когда диагноз поставили мне, я поняла, что нужно быстрее идти к врачу.

Ольга сама обнаружила признаки опухоли - нащупала в груди уплотнения в виде шишечек. С этого момента началось лечение - две операции, восемь курсов химиотерапии.

- К сожалению, столкнувшись с онкологией, я поняла, что у нас информация практически отсутствует, никто ничего толком не объясняет. Операции, химиотерапия - что это, какие последствия, какие препараты? Ты в неведении, - разводит руками женщина. - Я начала копаться. Проштудировала весь интернет, говорила с теми, кто проходил лечение, задавала вопросы.

Всем, кто столкнулся с диагнозом «онкология», Ольга советует как можно скорее начать лечение, а еще получить второе, третье мнение от других врачей по поводу лекарств и диагноза.

Такую фотосессию устроили для женщин, столкнувшихс с онкологией, в ассоциации «Здравствуй!»

Такую фотосессию устроили для женщин, столкнувшихс с онкологией, в ассоциации «Здравствуй!»

Найти поддержку

Первое время после постановки диагноза Ольге не хватало организации, которая помогала бы больным онкологией найти поддержку среди таких же, как они.

- Я стала искать ассоциацию. В Благовещенске так ничего и не нашла. У нас существует организация, но на тот момент я ничего о них не слышала и выйти на них не смогла, - делится Ольга. - В других организациях мне говорили, что нет денег на открытие филиала. Я им объясняю, что мне не нужно создавать филиал, вы мне расскажите, как вы работаете в регионе, чтобы я могла хотя бы начать. Но у всех это упиралось в финансирование.

Когда Ольге попалась Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», это изменило всё.

- Я написала их юристу, сказала, что хочу стать их представителем в регионе, объяснила, откуда я, а они мне в ответ: «Как же долго мы вас ждали»! - со смехом вспоминает Ольга.

Ассоциация сразу предоставила документы, и в Благовещенске появилось региональное отделение, которое оказывает разноплановую помощь онкобольным. Для амурчан, столкнувшихся с диагнозом, существуют группы взаимопомощи и психологическое консультирование.

В группах взаимопомощи онкопациенты могут получить колоссальную поддержку и поделиться собственным опытом лечения и реабилитации. Есть в подобных беседах и правила. Одно из них - никакой народной медицины и сомнительных препаратов.

- Благодаря опыту других людей пациент приходит к медикам с уже конкретными вопросами. Ассоциация - это связующее звено между пациентами и врачами, - объясняет Ольга. - Она может помочь выбрать врача или психолога, сориентировать по клиникам.

Немаловажной будет и юридическая поддержка, например, когда в аптеке нет жизненно необходимого препарата, или если врач отказывается заменить не подошедшее пациенту лекарство.

Наконец, ассоциации и группы поддержки помогают узнать больше о побочных эффектах от препаратов, что позволяет психологически легче перенести лечение.

- Сегодня тебе влили химию, а «побочки» начались на третий день. Ты остаёшься с ними один на один дома. Ладно, я прочитала, что должно тошнить, что будут выпадать волосы, была к этому готова. А тут у меня вылез стоматит. А про него я не прочитала, и это выбило меня из колеи… Я просто расплакалась, стало страшно, - поделилась Ольга. - Это вопрос о том, что, когда ты готов, когда ты знаешь, что может быть, не так страшно.

Пережившие рак люди - особенно счастливы

Пережившие рак люди - особенно счастливы

«Чего ты хочешь?»

Все онкопациенты сталкиваются с одинаковыми «стадиями принятия» и задают один и тот же вопрос: «Я умру?» В этот момент необходимо настроить человека на позитив, поэтому так важна работа с психологом, а иногда и с несколькими.

- Болезнь приходит не просто так, она дается для чего-то. Нужно остановиться, дать себе время отдышаться, понять, куда ты двигаешься, какой жизнью ты живешь. Как я подбадриваю девочек: задаю вопрос - чего ты хочешь? О чем ты мечтала? Что тебе поможет реализовать мечту? Бери и делай. Я им объясняю, что всё в их руках, - отмечает Ольга. - Иногда копаемся с девочками долго-долго, и в итоге - «я пирожное хочу». И тут начинается новая жизнь.

Не всегда болезнь - изменения к худшему. Часто это открывает глаза и заставляет взглянуть на мир иначе.

- Я услышала, что птицы поют за окном. Увидела, какие листья зеленые, какое небо голубое. Вокруг столько ресурсов, нужно позволить себе их заметить, - убеждена Ольга. - Сейчас я думаю, как хорошо, что я не нашла тогда никакую организацию в Благовещенске, ведь иначе не стала бы создавать свою. Теперь у меня огромная мечта - чтобы в Благовещенске был реабилитационный центр. Несмотря на то, что я хочу переехать, я не уеду отсюда, пока люди здесь не будут под полноценной опекой.

В настоящее время Ольга в ремиссии и считает себя полностью здоровой. Она постоянно рассказывает о клиниках, врачах, реабилитационных центрах, а самое главное - на своем примере показывает, что шанс есть и нельзя опускать руки.

Онкология - это повод по-новому взглянуть на жизнь

Онкология - это повод по-новому взглянуть на жизнь

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Выходила из кабинета и открывала Google»

С раком молочной железы столкнулась и другая амурчанка - Дарья Нефедьева. Новообразование девушка тоже нашла сама, после чего поспешила на обследование в частную клинику.

- Первая реакция - просто шок, даже без страха. Когда тебе говорят: «У вас в гистологии обнаружены раковые клетки», то в голове словно вакуум образуется. Потому что всю жизнь казалось, что это только про других, это в фильмах и книжках, а я вообще почти бессмертна, - признается Дарья.

Первым о диагнозе узнал ее молодой человек. Он сел рядом и выругался, и это, заявляет девушка, было лучшей поддержкой. Родители и сестра узнали через несколько дней. Реакция была одна: надо лечиться, чем тебе сейчас помочь?

- В Благовещенске я обошла пять специалистов, после каждого я выходила и открывала Google, потому что даже диагноз никто не объясняет, ты выходишь из кабинета с листочком в руках, немного плачешь в коридоре, открываешь смартфон и начинаешь переводить все непонятные слова сама, - делится Дарья.

Девушка отмечает, что немаловажной стала правильная поддержка близких: она могла сколько угодно плакать и злиться, никто не пытался ее развеселить, просто были рядом и заботились. Другим же Дарья советует не показывать жалости, если близкий человек столкнулся с онкологией:

- Скорее всего, человеку хочется тишины и спокойствия. Спросите напрямую, как его лучше поддержать сейчас, чем помочь. Увезите его погулять на природе. Общайтесь с человеком так же, как раньше, на те же темы, рассказывайте о своей жизни. Человек ведь остается тем же самым, в нем просто появились какие-то неправильные клетки.

Сейчас Дарья проходит лечение. Чувствует себя, как сама говорит, нормально. Изначально планировала лечиться в Благовещенске, но по ряду обстоятельств решила ехать в Санкт-Петербург.

- Когда первой назначили химиотерапию, я впала в панику. Я очень не хотела этого делать в нашей поликлинике, где вся атмосфера совсем не располагает к выздоровлению, но платных аналогов в городе нет, - вспоминает амурчанка. - Поэтому я решила переехать в Санкт-Петербург на все лечение. Оно было бесплатным, по полису ОМС, получить его может любой пациент с онкологией, нужно просто взять направление в поликлинике.

Сейчас девушка живет в Питере, дистанционно управляет своей кофейней, много спит, гуляет и хорошо ест.

- Ищите поддержку сразу! - настоятельно рекомендует Дарья. - У людей, которые тоже через это прошли. Есть много групп, в которых люди общаются и помогают друг другу советами. Сразу идите к психотерапевту, не тяните с этим моментом. Если хочется уехать - уезжайте, слушайте только себя и ищите врача, которому вы будете полностью доверять. Будьте сильными, боритесь с системой, прорывайтесь к врачам без талонов, требуйте тщательного обследования. После начала самого лечения станет легче, но до него надо побороться.

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