«Первый вопрос - я умру?»: Как амурчане борются с раком

Болезнь помогает понять, куда ты двигаешься, какой жизнью ты живешь, считает Ольга Шалагинова

Многие считают эту болезнь приговором. Но современные технологии позволяют спасать жизнь в большинстве случаев, если человек вовремя обратится за помощью. А как не опустить руки и настроить себя на лучшее, несмотря на онкологию, рассказала руководитель Амурского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ольга Шалагинова.

«Ничего не объяснили»

В октябре 2019 года жизнь Ольги Шалагиновой кардинально изменилась: ей поставили пугающий всех женщин диагноз - рак молочной железы.

- Впервые с диагнозом «онкология» я столкнулась в 2008 году, у меня заболел папа. Я наблюдала, как человек сгорает буквально за полгода, - рассказывает Ольга. - Когда диагноз поставили мне, я поняла, что нужно быстрее идти к врачу.

Ольга сама обнаружила признаки опухоли - нащупала в груди уплотнения в виде шишечек. С этого момента началось лечение - две операции, восемь курсов химиотерапии.

- К сожалению, столкнувшись с онкологией, я поняла, что у нас информация практически отсутствует, никто ничего толком не объясняет. Операции, химиотерапия - что это, какие последствия, какие препараты? Ты в неведении, - разводит руками женщина. - Я начала копаться. Проштудировала весь интернет, говорила с теми, кто проходил лечение, задавала вопросы.

Всем, кто столкнулся с диагнозом «онкология», Ольга советует как можно скорее начать лечение, а еще получить второе, третье мнение от других врачей по поводу лекарств и диагноза.

Такую фотосессию устроили для женщин, столкнувшихс с онкологией, в ассоциации «Здравствуй!»

Найти поддержку

Первое время после постановки диагноза Ольге не хватало организации, которая помогала бы больным онкологией найти поддержку среди таких же, как они.

- Я стала искать ассоциацию. В Благовещенске так ничего и не нашла. У нас существует организация, но на тот момент я ничего о них не слышала и выйти на них не смогла, - делится Ольга. - В других организациях мне говорили, что нет денег на открытие филиала. Я им объясняю, что мне не нужно создавать филиал, вы мне расскажите, как вы работаете в регионе, чтобы я могла хотя бы начать. Но у всех это упиралось в финансирование.

Когда Ольге попалась Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», это изменило всё.

- Я написала их юристу, сказала, что хочу стать их представителем в регионе, объяснила, откуда я, а они мне в ответ: «Как же долго мы вас ждали»! - со смехом вспоминает Ольга.

Ассоциация сразу предоставила документы, и в Благовещенске появилось региональное отделение, которое оказывает разноплановую помощь онкобольным. Для амурчан, столкнувшихся с диагнозом, существуют группы взаимопомощи и психологическое консультирование.

В группах взаимопомощи онкопациенты могут получить колоссальную поддержку и поделиться собственным опытом лечения и реабилитации. Есть в подобных беседах и правила. Одно из них - никакой народной медицины и сомнительных препаратов.

- Благодаря опыту других людей пациент приходит к медикам с уже конкретными вопросами. Ассоциация - это связующее звено между пациентами и врачами, - объясняет Ольга. - Она может помочь выбрать врача или психолога, сориентировать по клиникам.

Немаловажной будет и юридическая поддержка, например, когда в аптеке нет жизненно необходимого препарата, или если врач отказывается заменить не подошедшее пациенту лекарство.

Наконец, ассоциации и группы поддержки помогают узнать больше о побочных эффектах от препаратов, что позволяет психологически легче перенести лечение.

- Сегодня тебе влили химию, а «побочки» начались на третий день. Ты остаёшься с ними один на один дома. Ладно, я прочитала, что должно тошнить, что будут выпадать волосы, была к этому готова. А тут у меня вылез стоматит. А про него я не прочитала, и это выбило меня из колеи… Я просто расплакалась, стало страшно, - поделилась Ольга. - Это вопрос о том, что, когда ты готов, когда ты знаешь, что может быть, не так страшно.

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«Чего ты хочешь?»

Все онкопациенты сталкиваются с одинаковыми «стадиями принятия» и задают один и тот же вопрос: «Я умру?» В этот момент необходимо настроить человека на позитив, поэтому так важна работа с психологом, а иногда и с несколькими.

- Болезнь приходит не просто так, она дается для чего-то. Нужно остановиться, дать себе время отдышаться, понять, куда ты двигаешься, какой жизнью ты живешь. Как я подбадриваю девочек: задаю вопрос - чего ты хочешь? О чем ты мечтала? Что тебе поможет реализовать мечту? Бери и делай. Я им объясняю, что всё в их руках, - отмечает Ольга. - Иногда копаемся с девочками долго-долго, и в итоге - «я пирожное хочу». И тут начинается новая жизнь.

Не всегда болезнь - изменения к худшему. Часто это открывает глаза и заставляет взглянуть на мир иначе.

- Я услышала, что птицы поют за окном. Увидела, какие листья зеленые, какое небо голубое. Вокруг столько ресурсов, нужно позволить себе их заметить, - убеждена Ольга. - Сейчас я думаю, как хорошо, что я не нашла тогда никакую организацию в Благовещенске, ведь иначе не стала бы создавать свою. Теперь у меня огромная мечта - чтобы в Благовещенске был реабилитационный центр. Несмотря на то, что я хочу переехать, я не уеду отсюда, пока люди здесь не будут под полноценной опекой.

В настоящее время Ольга в ремиссии и считает себя полностью здоровой. Она постоянно рассказывает о клиниках, врачах, реабилитационных центрах, а самое главное - на своем примере показывает, что шанс есть и нельзя опускать руки.

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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Выходила из кабинета и открывала Google»

С раком молочной железы столкнулась и другая амурчанка - Дарья Нефедьева. Новообразование девушка тоже нашла сама, после чего поспешила на обследование в частную клинику.

- Первая реакция - просто шок, даже без страха. Когда тебе говорят: «У вас в гистологии обнаружены раковые клетки», то в голове словно вакуум образуется. Потому что всю жизнь казалось, что это только про других, это в фильмах и книжках, а я вообще почти бессмертна, - признается Дарья.

Первым о диагнозе узнал ее молодой человек. Он сел рядом и выругался, и это, заявляет девушка, было лучшей поддержкой. Родители и сестра узнали через несколько дней. Реакция была одна: надо лечиться, чем тебе сейчас помочь?

- В Благовещенске я обошла пять специалистов, после каждого я выходила и открывала Google, потому что даже диагноз никто не объясняет, ты выходишь из кабинета с листочком в руках, немного плачешь в коридоре, открываешь смартфон и начинаешь переводить все непонятные слова сама, - делится Дарья.

Девушка отмечает, что немаловажной стала правильная поддержка близких: она могла сколько угодно плакать и злиться, никто не пытался ее развеселить, просто были рядом и заботились. Другим же Дарья советует не показывать жалости, если близкий человек столкнулся с онкологией:

- Скорее всего, человеку хочется тишины и спокойствия. Спросите напрямую, как его лучше поддержать сейчас, чем помочь. Увезите его погулять на природе. Общайтесь с человеком так же, как раньше, на те же темы, рассказывайте о своей жизни. Человек ведь остается тем же самым, в нем просто появились какие-то неправильные клетки.

Сейчас Дарья проходит лечение. Чувствует себя, как сама говорит, нормально. Изначально планировала лечиться в Благовещенске, но по ряду обстоятельств решила ехать в Санкт-Петербург.

- Когда первой назначили химиотерапию, я впала в панику. Я очень не хотела этого делать в нашей поликлинике, где вся атмосфера совсем не располагает к выздоровлению, но платных аналогов в городе нет, - вспоминает амурчанка. - Поэтому я решила переехать в Санкт-Петербург на все лечение. Оно было бесплатным, по полису ОМС, получить его может любой пациент с онкологией, нужно просто взять направление в поликлинике.

Сейчас девушка живет в Питере, дистанционно управляет своей кофейней, много спит, гуляет и хорошо ест.

- Ищите поддержку сразу! - настоятельно рекомендует Дарья. - У людей, которые тоже через это прошли. Есть много групп, в которых люди общаются и помогают друг другу советами. Сразу идите к психотерапевту, не тяните с этим моментом. Если хочется уехать - уезжайте, слушайте только себя и ищите врача, которому вы будете полностью доверять. Будьте сильными, боритесь с системой, прорывайтесь к врачам без талонов, требуйте тщательного обследования. После начала самого лечения станет легче, но до него надо побороться.