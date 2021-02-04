Новые случаи COVID-19 в Приамурье: Заразились 88 человек

Более чем у четверти заболевших - пневмония Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области подтвердились еще 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 2 – бессимптомно (2%), у 25 – в виде пневмонии (28 %), - проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что всего в Приамурье зарегистрировано 19 822 случая опасного заболевания. При этом всего в регионе успели обследовать уже 796 147 человек, в том числе за последние сутки – 3 369.