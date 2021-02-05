Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 февраля 2021: Кто обязан сделать прививку против ковида

Для большинства вакцинация добровольная. Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Правда, пока амурчанам приходится стоять в очередь – регион ждет новую партию «Гам-Ковид-Вак». Желающих сделать заветную инъекцию обзвонят, как только вакцина доберётся до Приамурья.

Между тем, вакцинация – дело сугубо добровольное. Единственное исключение составляют амурчане, чья работа сопряжена с риском заражения. Об этом рассказали в мэрии Благовещенска в ответ на вопрос, заданный главе города в прямом эфире.

- Скажите, пожалуйста, а прививка от ковид ведь добровольная? А если начальство принуждает, и грозят отстранить от работы? – спросила одна из жительниц города.

- Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, - пояснили в администрации города. - В соответствии Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» календарь профилактических прививок, сроки их проведения и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

И добавили, что, согласно изложенному выше, если деятельность человека связана с риском заражения новой коронавирусной инфекцией и включена в приоритетные уровни, подлежащие обязательной вакцинации, этот человек обязан поставить прививку – конечно, при условии отсутствия противопоказаний.

Между тем, сейчас в Амурской области зарегистрировано 19 822 случая заболевания COVID-19. По данным стопкоронавирус.рф, 18 145 амурчан выздоровели, 140 – скончались от болезни. Новые летальные исходы в регионе не фиксируются уже пять дней подряд.