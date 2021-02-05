Афиша на выходные: Филармония радует концертами

Концерт Детской филармонии снимали четыре дня. Фото: Амурская областная филармония

Амурская областная филармония приглашает зрителей на концерты, один из которых посвящен грандиозному празднику - 25-летнему юбилею детской филармонии. Чего ждать с нетерпением, рассказывает «Комсомолка».

Онлайн, но с размахом

Детская филармония в Приамурье перешагнула порог в четверть века. В честь этого значимого рубежа для амурчан подготовили юбилейный онлайн-концерт «#Зажги» (0+), в котором приняли участие сразу четыре творческих коллектива. Чтобы создать его, детям и взрослым пришлось трудиться целых четыре дня - столько занял процесс съемки. А сколько уроков вокала и танцев, сколько концертов вели детей к этому дню!

Концерт будет состоять из двух отделений. Прямо из дома взрослые и дети смогут посмотреть выступления театра танца «Дефи», эстрадной студии «Феерия», цирка «Ап!» и творческой студии «Театр+». Их покажут на сайте Амурской областной филармонии amurphil.ru в пятницу, 5 февраля, в 19.00. Подключайтесь!

День русского романса

Ежегодно в последнюю субботу января отмечается День русского романса. В честь этого праздника 6 февраля в 18.00 в Амурской областной филармонии состоится сольный концерт руководителя камерного хора «Возрождение» Елены Беляевой (12+).

Заслуженный работник культуры Амурской области Елена Беляева исполнит городские и цыганские, старинные и современные романсы о самых главных чувствах человеческой души. Красивая вокальная партия будет сопровождаться фортепиано, за которое сядет концертмейстер и педагог детской филармонии Елена Брен.

Развеселить Несмеяну

Для детей в филармонии на этой неделе приготовили музыкально-познавательную программу «Веселый оркестр для Несмеяны» (0+). Дети окажутся не просто зрителями - они поднимутся на сцену филармонии и смогут подпевать, сидя рядом с артистами.

Развеселить царевну Несмеяну вместе с детьми постараются солисты «Амур-трио» - заслуженный артист Амурской области Владимир Забелло и Владимир Браславский, ведущей будет преподаватель театральной студии «Театр+» Эльвира Купраш. А присоединиться к ним ребята смогут в грядущее воскресенье, 7 февраля, в 11.00.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1, тел. 999-007

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Волшебство ледовых скульптур

В ближайшие выходные в области пройдет Четвертый конкурс ледовых скульптур «Волшебный лед Амура». Поддержать участников и полюбоваться процессом сможет любой желающий.

- Воспитанники художественной школы города Благовещенска и участники творческих коллективов Амурского областного Дома народного творчества (АОДНТ) будут создавать ледяные шедевры под руководством Алексея Сидорова, члена Творческого союза художников, - рассказали в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

Алексей Николаевич Сидоров - автор идеи «Волшебного льда Амура» и главный наставник конкурсантов. Он же принимал участие в воплощении другого проекта - уникальной ледовой скульптуры князя Александра Невского в сквере АОДНТ.

В этом же сквере пройдет и конкурс ледовых скульптур. Он продлится два дня - 6 и 7 февраля, начало в 11.00. Вход для зрителей свободный.

АОДНТ

ул. Ленина, 167, тел. 77-78-18

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СПЕКТАКЛИ НЕДЕЛИ

5 февраля, пятница:

18.30 - сказка «Алые паруса» (12+), Амурский театр драмы

18.30 - инсценировка «Гуси-лебеди» (0+), Амурский театр кукол

6 февраля, суббота:

11.00 - спектакль-игра «Бука» (0+), Амурский театр кукол

17.00 - «Господа Скотинины» (12+), Амурский театр кукол

18.00 - детективная комедия «Смешные деньги» (16+), Амурский театр драмы

7 февраля, воскресенье:

11.00 - сказка «Принцесса на горошине» (0+), Амурский театр кукол

12.00 - сказка «Считаю до пяти» (0+), Амурский театр драмы

18.00 - комедия «Тетки» (12+), Амурский театр драмы

18.30 - инсценировка «Гуси-лебеди» (0+), Амурский театр кукол