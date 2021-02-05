Первые 500 тонн бензина из Росрезерва прибудут в Приамурье 5 февраля

Из-за частичного дефицита топлива, в области наблюдается подорожание бензина. Фото: pixabay.com

С дефицитом бензина продолжают бороться в Амурской области. Накануне первые партии бензина накануне были отгружены в Хабаровском крае и направлены в наш регион, сообщили в областном министерстве экономического развития и внешних связей.

- На основании обращений субъектов Дальнего Востока Правительство РФ приняло решение о поставке в регионы топлива из Росрезерва. В Приамурье поступит около 1,5 тысяч тонн такого бензина, - рассказал начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства экономического развития и внешних связей области Сергей Гололобов. - Почти 500 тонн сегодня утром прибыло в Белогорск и в течение дня поступит в Благовещенск. Вторая партия объемом более 320 тонн уже отгружена – ее прибытие ожидаем к 7 февраля. Еще 700 тонн отгрузят в ближайшие дни».

Кроме этого, производство в штатном режиме возобновил Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, после ухода которого на ремонт и возникла опасность дефицита топлива.

- По имеющейся информации, 5 февраля с завода планируется отгрузить первые 400 тонн топлива для Амурской области. А 6 февраля отгрузка бензина в наш регион повторится в том же объеме. В первую очередь топливо поступит на АСЗ сети «ННК-Амурнефтепродукт», - добавили в минэкономразвития Приамурья.

Как отметил Сергей Гололобов, учитывая эти поставки, ситуация с бензином в Приамурье нормализуется в начале следующей недели.

Напомним, что ранее в область поступила партия топлива из Сургута - около 420 тонн бензина, который оперативно направили на сети АЗС Благовещенска. Также свыше 100 тонн доставили в Бурейский район.

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