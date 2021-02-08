Амурские школы начали работу после сообщений о минировании

Некоторые школьники Благовещенска приступили к занятиям по расписанию Фото: Из архива KP.RU

Утром 8 февраля поступило сообщение о минировании российских школ. В связи с этим занятия в общеобразовательных учреждениях Благовещенска были отменены – однако к 9.00 они приступили к работе в штатном режиме.

- В понедельник, 8 февраля, общеобразовательные учреждения Благовещенска были проверены на безопасность оперативными группами правоохранительных органов. Проверка прошла в связи с поступившим сообщением о минировании российских школ. Информация о минировании не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе мэрии города Благовещенска.

Как сообщили в городском управлении образования областной столицы, в десяти школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8.00. В одиннадцати школах начало занятий было перенесено на 9.00. В настоящее время все проверки завершены.

Вместе с тем, в некоторых школах региона проверки еще ведутся.

- Меры по обследованию учреждений приняты совместно с силовыми структурами в соответствии с инструкциями по безопасности. В большинстве образовательных организаций данные работы проведены оперативно еще до начала занятий, там уроки начались в штатном режиме. Вместе с тем, к настоящему времени имеются школы, в которых обследования еще ведутся, здесь (в Тындинском районе) в случае удовлетворительного заключения силовых структур по итогам работ занятия начнутся во вторую смену, - проинформировали в министерстве образования и науки Амурской области

По информации отдела образования города Тында, на этой территории занятия в школах сегодня отменены полностью, в отделе образования Тамбовского района сообщили о переводе детей на дистанционный режим обучения. В Благовещенске проверка учебных заведений завершена.

- Школьникам, которые сегодня пропустили занятия, будут даны задания для выполнения в дистанционном формате, - добавили в мэрии Благовещенска.