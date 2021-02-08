Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 февраля 2021: Ситуация остается неустойчивой

С масочным режимом прощаться еще рано Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

К полудню 8 февраля 2021 года в Амурской области зарегистрировано 20 062 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Там же сообщается, что из более чем 20 тысяч пациентов 18 416 человек уже выздоровели, 143 амурчанина – скончались. За прошедшие сутки статистика изменилась следующим образом: 76 – заразились, 89 – выздоровели, один – умер от COVID-19.

В самом управлении Роспотребнадзора по Амурской области ситуацию с новой коронавирусной инфекцией называют очень неустойчивой.

- Цифры заболеваемости могут пойти как вверх, так и вниз. Обращаю внимание всех глав, что необходимо продолжать все мероприятия по соблюдение мер по нераспространению COVID-19, - рассказала главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Между тем, по информации с оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 5 февраля 2021 года, свободный коечный фонд в инфекционных госпиталях Приамурья составлял 22,4%. В провизорных госпиталях, куда направляют с подозрением на ковид, - 29,2%.

Где заразились за неделю?*

- г. Благовещенск – 165 случаев;

- г. Свободный – 55 случаев;

- Бурейский район – 33 случая;

- Магдагачинский район – 32 случая;

- Михайловский район – 31 случай;

- Сковородинский район – 31 случай;

- Ивановский район – 30 случаев;

- Архаринский район – 25 случаев;

- Серышевский район – 22 случая;

- г. Райчихинск – 19 случаев;

- Тамбовский район – 18 случаев;

- Свободненский район – 17 случаев;

- Мазановский район – 16 случаев;

- Октябрьский район – 13 случаев;

- Ромненский район – 13 случаев;

- Селемджинский район – 13 случаев;

- Благовещенский район – 12 случаев;

- г. Белогорск – 11 случаев;

- г. Шимановск – 11 случаев;

- г. Зея – 10 случаев;

- г. Тында – 9 случаев;

- Завитинский район – 5 случаев;

- Константиновский район – 5 случаев;

- Шимановский район – 5 случаев;

- Зейский район – 3 случая;

- Белогорский район – 1 случаев.

* По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области с 1 по 7 февраля 2021 года